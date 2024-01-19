36歲女子沖涼一氧化碳中毒　機電署揭肇因熱水爐底部嚴重鏽蝕

東區尤德夫人那打素醫院通報一宗一氧化碳中毒個案，指一名36歲女子昨（18日）在家洗澡時，被發現在浴室內不省人事，疑因其家中氣體熱水爐底部有嚴重鏽蝕，導致意外發生，病人現時情況穩定。



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氣體熱水爐已用28年 未附有「GU」標誌

衞生署表示，36歲女子昨在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往明愛醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，病人目前情況穩定。

衞生防護中心及機電工程署派員到場調查，現場並無煤氣洩漏，但就發現涉事氣體熱水爐於1995年安裝，屬住宅式氣體用具的批准計劃在2003年生效前的型號，故未附有「GU」標誌。機電署指因涉事熱水爐底部有嚴重鏽蝕導致意外發生，已撿走該熱水爐作進一步調查。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品；曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

機電署：應購買獲「GU」標誌氣體熱水爐

機電署呼籲市民應採取措施預防一氧化碳中毒，確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

機電署亦提醒市民，住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐，若氣體熱水爐是於2003年住宅式氣體用具的批准計劃生效前安裝，住戶應妥善保養該氣體熱水爐並考慮更換為附有「GU」標誌的氣體熱水爐。

另外，機電署亦指，住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，若發現氣體熱水爐有異，例如外殼出現鏽蝕或損毀等情、或有氣體洩漏的跡象，應立即停用，並通知註冊氣體供應公司或有關氣體熱水爐代理商派員檢查或維修。