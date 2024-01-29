少女洗澡疑一氧化碳中毒送院　氣體熱水爐非在港買兼無裝排氣煙道

一名17歲女子昨日（28日）在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，懷疑一氧化碳中毒。機電署到場調查，發現涉事氣體熱水爐並非在香港購買，型號未獲機電署批准，初步發現熱水爐無安裝排氣煙道，令廢氣直接排放於浴室內，加上浴室通風不足而導致一氧化碳中毒。機電署指若證實有人違反《氣體安全條例》，會考慮作出檢控。



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涉事氣體熱水爐型號未獲機電署批准 無有「GU」標誌

衞生署衞生防護中心表示，接獲仁濟醫院通報一宗一氧化碳中毒個案，個案涉及一名17歲女子，昨日在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，病人現時情況穩定。

機電署接報後隨即派員到場調查，根據住戶提供的資料，涉事氣體熱水爐並非在本港購買，有關型號未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。

機電署初步調查發現，該熱水爐並沒有安裝排氣煙道，令廢氣直接排放於浴室內，加上浴室通風不足而導致一氧化碳中毒。機電署的進一步調查仍在進行中，如調查證實有人違反《氣體安全條例》，機電署會考慮作出檢控。

法例規定氣體用户在使用住宅式氣體煮食爐具時，必須購買經署方批准並附有「GU」標誌的住宅式氣體煮食爐具。（機電署網頁圖片）

曝露於高濃度一氧化碳可致死亡

護中心表示，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料，例如木材、天然氣和汽油而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

機電署亦提醒市民應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行；及住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查等。

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