美斯訪港｜大會籲無票球迷避免接近大球場　買黃牛飛或被拒絕進場

美斯訪港｜球王美斯隨國際邁阿密球隊訪港，今日（3日）下午會在大球場進行公開訓練場次，吸引大批球迷入場觀賽。警方早前指，在周末會在大球場一帶（銅鑼灣、天后）實施人潮管制和封路。主辦機構Tatler呼籲，未持有從官方渠道購買門票的球迷，應避免接近該範圍，又稱從未經授權的非官方渠道購買門票的球迷，須自行承擔被拒絕進場及被驅逐出場館的風險。



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正式門票上有獨特二維碼 只能被掃描一次

大會指，在官方票務合作平台Klook上發售的賽事門票上，均附有一個獨特的二維碼，進場人士必須持個人門票掃描二維碼進場，每張門票的二維碼只能被掃描一次，已掃描進場的觀衆即使離場，也不能憑票再次掃描進場。因此，從未經授權的非官方渠道購買門票的球迷，須自行承擔被拒絕進場及被驅逐出場館的風險。

主辦機構建議入場人士提前用智能手機存取門票二維碼，並於當日提早到場，預留充足時間作門票檢查、安全檢查及排隊，如有朋友一同參與，亦可先會合後一同進場以確保順利進場。

場館將於今日（3日）下午2時30分開放，進行公開訓練場次；而明日（4日）的正式比賽則於下午12時30分開放場館，並在下午2時開始進行首場表演環節，入場觀衆可提前到達場館預留時間進場。