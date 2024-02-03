美斯到港，國際邁阿密vs香港隊線上免費睇｜美斯將率領國際邁阿密，在 2 月 4 日（星期日）於香港大球場與港隊舉行表演賽。美斯與蘇亞雷斯、布斯基斯等一眾隊友亦早在 2 月 2 日本已到港。買不到大球場門票的球遊，其實也能用以下兩個平台，線上觀看美斯與港隊的英姿。



免費線上睇國際邁阿密 vs 香港隊

Now TV 將在 2 月 4 日，於 603 台免費直播國際邁阿密大戰港隊的表演賽。球迷需要下載「Now 隨身睇 – Now TV」 App，或在智能電視中下載 Now TV App，只要完成登記後，就能在星期日免費觀看表演賽。（目前未能在 Now TV 網頁版中觀看）

同時，Now TV 也將會在 2 月 3 日（星期六），獨家直播國際邁阿密公開操練，想率先觀看美斯踏入大球場的英姿，可以在星期六下午 5 點 15 分觀看。

國際邁阿密 vs 香港隊



2 月 4 日（星期日）

賽前表演：2:00PM

表演賽：4:00PM



Apple TV 美職聯Season Pass

Apple TV 今年將繼續推出 MLS Season Pass，訂閱後可以觀看 MLS 的各場賽事，而且更能在 Apple TV 看到 2 月 4 日對決香港隊的季前熱身賽，以及之後的各場熱身賽，完整觀看一整季的 MLS 比賽。

球迷可在iPhone、iPad、Apple TV 打開 Apple TV app，訂閱 MLS Season Pass 全年賽事。賽季期間每月訂閱費 $118；或以每賽季訂閱費 $788。