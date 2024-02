美斯到港,國際邁阿密vs香港隊線上免費睇|美斯將率領國際邁阿密,在 2 月 4 日(星期日)於香港大球場與港隊舉行表演賽。美斯與蘇亞雷斯、布斯基斯等一眾隊友亦早在 2 月 2 日本已到港。買不到大球場門票的球遊,其實也能用以下兩個平台,線上觀看美斯與港隊的英姿。



免費線上睇國際邁阿密 vs 香港隊

Now TV 將在 2 月 4 日,於 603 台免費直播國際邁阿密大戰港隊的表演賽。球迷需要下載「Now 隨身睇 – Now TV」 App,或在智能電視中下載 Now TV App,只要完成登記後,就能在星期日免費觀看表演賽。(目前未能在 Now TV 網頁版中觀看)

同時,Now TV 也將會在 2 月 3 日(星期六),獨家直播國際邁阿密公開操練,想率先觀看美斯踏入大球場的英姿,可以在星期六下午 5 點 15 分觀看。

國際邁阿密 vs 香港隊



2 月 4 日(星期日)

賽前表演:2:00PM

表演賽:4:00PM



Apple TV 美職聯Season Pass

Apple TV 今年將繼續推出 MLS Season Pass,訂閱後可以觀看 MLS 的各場賽事,而且更能在 Apple TV 看到 2 月 4 日對決香港隊的季前熱身賽,以及之後的各場熱身賽,完整觀看一整季的 MLS 比賽。

球迷可在iPhone、iPad、Apple TV 打開 Apple TV app,訂閱 MLS Season Pass 全年賽事。賽季期間每月訂閱費 $118;或以每賽季訂閱費 $788。