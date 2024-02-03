3000萬公帑國產電容巴　不足5年報廢　九巴：考慮成本後獲准放棄

政府2011年撥資1.8億元資助關專營巴士公司，購入36架國產單層電動巴士進行試驗。其中九巴以3,120萬元公帑，購入的8輛中國青年汽車單層超級電容巴，因成效不佳及原車廠結業，陸續停牌廢棄。



九巴今日（3日）表示，相關電容巴士首在短路線上服務，但整體表現未能完全滿足營運需要，巴士製造商已於2019年停運不能提供零件及維修服務，故效慮成本後，經與環保署批准後放棄該批電容巴士。



九巴招標為8輛中國青年汽車集團的單層超級電容巴士進行拆毀或出口。(資料圖片)

《香港01》日前報道，九巴2月1日發出招標意向書，為旗下8輛廢舊超級電容單層巴士進行拆毀或出口用途。該8輛巴士為政府公帑資助下，九巴在2017年購入，涉及3,120萬元，但因成效不佳及原車廠結業，在2021年起因損毀又未能返回製造廠維修情況下，已陸續停牌廢棄，使用年期不足5年。

九巴今日回應指，政府2011年提出資助專營巴士公司，購買電動巴士作試驗行駛，以全面測試電動巴士的運作表現，九巴同年與代理商就引入青年汽車集團製造的電動巴士簽訂文件。

九巴目前已引入新一代電動巴士。（九巴相片）

九巴稱，於2014年正式獲政府資助經批准購入8輛由青年汽車集團生產的超級電容巴士，該批巴士之後數年陸續交付九巴，曾在短程路線上服務，但其整體表現未能完全滿足營運需要。

九巴續稱，相關巴士製造商於2019年停止運作，故未能為該批超級電容巴士提供零件及維修工作，考慮成本效益，經與環保署緊密商討獲署方批准後，放棄該批超級電容巴士。

九巴強調，有決心發展綠色運輸，近52部新一代單層和雙層電動巴士自2022年起陸續投入服務，現行走逾20條路線，表現令人滿意，重申有信心繼續擴展綠色巴士車隊。