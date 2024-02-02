「阿珠媽」韓籍女車長入職龍運成生招牌　鍾意「做夜鬼」長揸夜更

各行各業都在搶人才，九巴及龍運在年初推出$18,888迎新獎金望吸引更多人入職，如果已有巴士駕駛執照者，獎金更商達$30,000，招聘反應熱烈，申請人數「最少多Double」。



九巴招聘不分國籍，重視職場共融，只要識講廣東話便可應徵車長，在港生活已20年的韓藉女車長宋鎮榮，在兒子升中後無所事事，輾轉做過幾份工，最終情歸做車長，由懷疑駕駛大巴士「得唔得㗎」，結果發現「好鍾意揸車」，笑言喜歡當「夜鬼」樂於返長夜更，亦滿意駕駛的路線，與乘客熟落起來。



九巴聘用20名非華裔車長

九巴目前非華裔車長有約20人。人稱榮姐的宋鎮榮，本身是韓國人，在港生活大約20年，加入龍運就年半未夠兩年，九巴YouTube頻道在2022年8月的車長招聘 宣傳片 中，首位亮相作介紹的人就是她，並以一口流利韓文作介紹，但日常生活以廣東話應對絕無問題。

榮姐原本只是一位家庭主婦照顧兒子，隨兒子長大後，「我冇嘢做，喺屋企好似好悶。」她到過餐廳、珠寶店工作，「我對煮食有興趣，所以喺餐廳工作。」惟事後發現餐廳工作與自己喜歡煮食是兩回事，想教韓文也很簡單，惟感覺未為合適也沒有興趣，「唔係錢嘅問題，係自己興趣。」

一次偶然機會，她投身巴士公司考「棍波」，考第二次才通過，考巴士執照前都沒信心，「但試下先，攞咗車牌，就入咗呢行。」後來轉職到龍運做車長，「其實我完全唔識、唔了解巴士公司情況。」

榮姐當初看到巴士看似很大架，又擔心「得唔得呀？又驚驚地。」她慢慢就習慣了，「巴士大車，攞多啲位囉！咩都係慢慢……公司安全駕駛嘅觀念好嚴格，所以一定要keep，唔可以超速。」

返工時間容易配合 榮姐：我比較夜鬼一啲

榮姐又指，當初考牌去駕駛學院時，對丈夫是「KEEP住秘密先，不出聲。」皆因丈夫曾言「咁大架車你點搞？」所以在考牌前都不敢出聲。而在她兒子升中學前，榮姐一直都照顧、接送，做其司機，故當時兒子並不想其外出工作；在兒子成長後，可以照顧到自己時，就相當支持她外出工作。

九巴人力資源及公共事務部主管簡學悕表示，九巴及龍運對於員工的工作時間、地點都較為彈性，盡量會配合員工需要、居住地點等作相應安排，因此住在元朗的榮姐駕駛E36線由機場至元朗路線，她是返「長夜更」，即下午上班、晚上下班，認為「而家嘅時間好靚」，公司亦會讓其選擇，「我鍾意長夜更，比較夜鬼一啲。」

韓藉女車長宋鎮榮是九巴YouTube頻道2022年一條職場共融的影片中，首位亮相的職員。（九巴YouTube截圖）

熟客不見榮姐會問：係咪放假？

榮姐駕駛的路線，多數都是上班的固定客人，有些人都會認得自己，有時她放假再上班，乘客上車就會問「你係咪放假？」與乘客很熟悉，又言有人會見到女司機而覺得「好型」。

她認為，對現時的工作感心滿意足，又指服務開心、時間比較自由些、上下工地點非常方便，接下來都會繼續努力工作。

榮姐加入龍運，接受九巴學院培訓，需要書寫很多字，不過當時的同學、師傅都會協助她，「有啲唔明白，佢哋都好願意話俾我知。」她解釋，「因為我始終都是外國人，唔喺呢度長大。」因此認中文字及寫字都會有些困難，目前都可以應付日常的溝通。

接受九巴學院培訓 克服認字困難

九巴人力資源部經理（人力資源）曾明祥表示，「專利巴士駕駛證書課程」就讀時間會因應其是否有車牌在手，若有巴士牌的人士，就會上兩天運輸署的課程，再提供9至12日的路面駕駛課程；如持有私家車牌或輕型車車牌，則會有除了以上兩個訓練，另會有約10至13日考巴士牌時間，即最快21日可做九巴及龍運公司。

曾明祥表示指，只要學員承諾考牌後在公司服務滿一年，課程基本上是免費。而在訓練期間亦會有津3,600元訓練津貼，成功考到巴士牌後就會立即讓其入職。

本月底前入職 一年後發迎新獎金$18888

九巴今年新年期間推出迎新獎金望吸引更多人才。只要2月29日前首次申請成為九巴全職或半職車長，在3月31日或之前接妥駕駛訓練，通過試用期及服務滿一年，可以有高達18,888元迎新獎金；如果本身己經有巴士牌，迎新獎金連巴士上牌獎金合共高達$30,000。詳情可參閱九巴網站。

曾明祥指，目前反應熱烈，參加人數「保守估計最少多Double。」他表示，車長適合很多人士加入，其工作時間都可以因應自己生活的需要作調配。九巴去年聘請1,400位車長，今年目標是望可吸納1,500位車長，望在有突發的情況下，公司仍然可以保持到一個可靠的服務供客人。

九巴今年目標聘1500位車長

他又表示，九巴不論全職或半職的車長，都可以享有全面福利待遇，包括年尾底新雙糧、安全駕駛獎金、適用於3間專營巴士公司的員工及家屬免費乘車福利、有薪在職培訓、醫療及佳院保險、子女獎學金等。另外亦可獲派到鄰近居住地區王作，以及更穩定的編更安排，不用經常需要轉變工作更份，而影響工作和生活平衡。

全職車長更設有周年增薪點，每年通過評核可遞增一個薪金點；九巴學院的「專利巴士駕駛證書課程」屬資歷架構認可第三級培訓，相等於香港中學文憑程度。

除「專利巴士駕駛證書」課程外，另有「專利巴士業導師專業證書」及「在職車長駕駛進修證書」課程，兩個課程皆通過香港學術及職業資歷評審局的評核，分別獲納入「資歷名冊」第四及第三級別。