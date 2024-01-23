農曆年延長通關｜九巴申加開通宵線　尖東往皇巴站　包攬油尖旺客

港府今日（23日）宣布農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸於年三十至年初四，實施24小時通關，至於目前已是24小時服務的皇崗口岸，九巴指，為配合農曆年期間過境出行需要，已向運輸署申請加開通宵特別線N276，該線由天水圍天慈邨往來新田，服務覆蓋天水圍、元朗及新田皇巴站。



九巴同時申請加開通宵線N276 天水圍往來新田皇巴站

九巴指，九巴及龍運設有日間及通宵線接載市民往返新田皇巴站，讓市民轉乘跨境巴士前往深圳，日間路線有B1、276B、76K、A43P，通宵路線則有N73及NA43，而在農曆年期間，會按客量情況加開N73線通宵短程特別班次，往來新田皇巴站及上水站，九巴亦已向運輸署申請加開通宵特別線N276，方便市民在香港參加完晚間活動後，經新田返回內地。

九巴又指，為方便旅客參與花車巡遊及煙花滙演等新年活動，計劃開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線，服務地區包攬尖沙咀、油麻地、旺角、大欖隧道、上水及粉嶺，而有關服務詳情待運輸署審批後公布。

至於其他陸路口岸，九巴稱，九巴及龍運會密切留意客流量，適時加強邊境口岸及相關接駁路線，包括：

B1（來往天水圍、元朗及落馬洲站）



B9（來往屯門、元朗及香園圍口岸）



79K（來往上水、粉嶺及打鼓嶺松園下）



A30、A31、A33X、A36、A37、A41及A43（來往新界各區、港珠澳大橋及機場）



同時，為方便港九各區乘客於元朗轉乘B1及B9線，九巴指會按客量情況，加強數條元朗區對外路線服務，包括68M、68X、268C、268X、269D、968線，亦會按乘客需求，加強沙田及北區對外路線88、261、277E及279X線的班次。