23條｜披露供電站地址涉竊國家秘密？　湯家驊：不為人知才算秘密

《基本法》23條正進行公眾諮詢，當中包括訂立竊取國家秘密罪。保安局局長鄧炳強今日（4日）在無綫節目《講清講楚》上表示，披露基建供電設施地點或設計圖而被人攻擊，有機會危害國家安全。



現時網上資料及地圖都有公開顯示供電設備地點，行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，任何在公共領域的資料都不算是秘密，強調「一定要公共領域之外不為人知先係秘密」。



中電的電站都有寫明。(資料圖片/黃偉民攝)

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，根據諮詢文件，國家秘密定義不是國家資料，而是關乎國家及政府的機密，而且並不限於政府，承辦商所得資料亦屬機密資料，不一定是政府擁有的才是「機密」。

鄧炳強：供電設施地點同設計圖，揭露出來或危害國安

就鄧炳強在無綫節目所述，「一啲供電設施地點同設計圖，我相信呢個揭露出來，好可能會危害安全，因為人哋可以用嚟攻擊、嚟搞事。呢個例子可以說明，未必一定政府，一啲基礎設施都可能會納入國家秘密。」

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

湯：公共領域資料不算是秘密

現時網上資料及Google Map都有顯示供電站等基建地址，是否就等同違法？湯家驊認為，任何在公共領域的資料都不算是秘密，問到是否例如涉及軍事建設？他指出，「一定要公共領域之外不為人知先係秘密」。他續指，要視乎相關秘密如何取得，如非法取得及非法披露，還視乎是否有合法權限，「如果偷返來披露有機會中招。」

他續指，條文提及的危害國家安全破壞活動，涉及損壞基建設施，如有人取得資料而供人破壞，都有可能被視為從犯，「開度門讓人走入去一定係從犯。」