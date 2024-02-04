23條｜擴大煽動意圖罪　鄧炳強：接受批評　但禁以偏概全挑動憎恨

《基本法》第23條正在公眾諮詢，政府建議修訂擴大煽動意圖適用範圍。保安局局長鄧炳強重申，市民仍可以批評政府，但「不停重複講，係咪以偏概全？只講事實嘅一面，就唔係陳述，而係特登挑起（憎恨）」，他指出不是只准講好說話，市民可以繼續講「唔好」的意見，但與加鹽加醋挑動就大不同。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強接受無綫《講清講楚》訪問，政府建議修訂刑事罪行條例的煽動意圖，擴大涵蓋立法會、區議會等。鄧炳強表示，市民仍然可以提供意見批評政府，但留意到2019年有人存心挑動行政立法機構憎恨，「畀意見係好合理，但你意圖係咪畀意見？定係不停重複講，目的令人仇恨。係咪以偏概全？事實係有好多面，但只講一面，就唔係陳述，而係特登挑起，因此要睇意圖同後果。」

「淨係話唔好都得㗎，但加鹽加醋係好唔同」

他又強調，「淨係話唔好都得㗎，但目的如果唔係評論，而係加鹽加醋，特別挑起，係好唔同」，就反對派提出反對聲音，他明言，「係睇事實意圖，唔應該睇背景是否違法。」

保安局局長鄧炳強（資料圖片/蘇煒然攝）

考慮延長羈留 鄧：唔會因為上限多咗而濫用

立法建議新增一項「境外干預罪」，禁止配合境外勢力不法干擾施政。林定國指出，「配合」可解作聽取外國勢力指示、接受金錢資助，以代理人身份行事，但如果在外國活動上評論港府，「無不當手段，交流發表言論，睇唔不到有觸犯，無講大話、無煽動、無威脅。」

執法細則建議參考外國例子，可以延長多於48小時羈留。鄧炳強表示，在調查國安法案件是發現，由於涉案人背景複雜，行動隱密，涉外國勢力，48小時並不足夠，如過早擔保可能潛逃、毀滅證據、通風報信等，「唔會因為上限多咗而濫用，係參考法庭裁決。」

細則又提到，可以阻止或限制被捕人見律師，林定國表示，如果代表律是不是提供法律意見，而是與被捕人同夥，作為溝通渠道，延續危害國安行為，通信報信叫人走，即屬合理原因，不牴觸人權公約，但強調會依法庭處理。