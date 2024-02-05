美斯無上場｜酒店門外警加強佈防　有球迷通宵等候：想再睇多一眼

國際邁亞密與港隊表演賽昨日（4日）上演，但一眾球迷最期待的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）卻沒有上場，球迷噓爆離場，晚上港府兩度發聲明指，對主辦單位的安排感到極度失望。國際邁亞密一眾球員預計在今午（5日）離開香港，有來自上海的球迷由昨晚9時開始在酒店門外等候，「在他飛日本前再睇多一眼。」



自上海的球盧先生迷由昨晚9時開始在酒店門外等候，他指，對昨日表演賽有一點點失望，但理解美斯年紀大，有傷患。（蘇煒然攝）

國際邁亞密與港隊表演賽昨日在香港大球場上演，一眾球迷最期待的美斯沒有上場，引來港府、球迷等各方抨擊。一眾球員預計今午離開香港，酒店門外有工作人員檢查住客證件，如非住客不得入內。警員在酒店外亦加強佈防，酒店出入口外100米範圍放置鐵馬及圍起橙帶，多輛警車在現場戒備。早上酒店門外有數名球迷等待美斯。

來自上海的球迷盧先生由昨晚9時開始在酒店門外等候，他指，對昨日表演賽有一點點失望，但理解美斯年紀大，有傷患，「感覺他踢不了多久，即將退役，能看一場是一場。」

盧先生表示，美斯在沙特比賽時已宣布受傷，加上觀看訓練場時已感覺得美斯表現不太舒服，已預計他在表演賽未必會上場。盧先生續指，今早離開買東西，其後回到酒店門前被警察攔截，隨後放行，他指，明白有球星入住，因此保安工作比較嚴謹。