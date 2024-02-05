美斯無上場｜球隊預計今離港　下塌酒店外警設百米封鎖線戒備

國際邁亞密與港隊昨午（4日）於香港大球場進行表演賽，3.8萬名球迷及一眾高官和政商界名人苦苦等待阿根廷球王美斯（Lionel Messi）上陣一展球技卻慘食白果，球迷最終噓爆離場。昨晚一名操普通話的男球迷，疑情緒激動企圖闖入球隊下榻的富麗敦海洋公園酒店大堂，遭多名男子撳地制服。邁阿密球隊預計將於今日下午離港，為慎防有人再衝擊球隊，今早（5日）港府派出大批警員在酒店外加強佈防，在酒店出入口外100米範圍放置鐵馬及圍起橙帶，多輛警車在現場戒備。



今早（5日）港府派出多名警員在酒店外加強佈防，放置鐵馬及圍起橙帶封鎖酒店一帶範圍。（馬耀文攝）

昨晚一名操普通話的男球迷，疑情緒激動企圖闖入球隊下塌酒店，從藝人劉倬昕（IG: @_samlau_）提供的一條僅約30秒的短片顯示，當時一名操普通話的男子，被多名男子撳在地上，他們多人身穿西裝，其中一人身穿黑色上衣。片段中，聽到有人說「撳住佢，撳住佢」，期間被撳在地面的男子稍有反抗，但終被制服。

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穿西裝男子用普通話向他說「你冷靜一點」，該男子曾回覆數句說話，但現場人士聽不懂，只能問「你說什麼?」，之後職員又說「你不能衝，你衝什麼？」被制服男子再說了一兩句，職員則再指「你先冷靜一下」，片段就完結。

酒店方面回應指，就2024年2月4日晚上，有兩名人士於酒店大堂內發生糾纏，酒店職員立即介入，並分隔衝突雙方。事件隨著警方協助調查，現已告一段落。有關事件之調查，一切以警方公布訊息為準。

《香港01》向警方查詢事件。警方回覆指，於4日晚上10時45分接獲酒店職員報案，指一名男子企圖在未經許可的情況下，進入香港仔海洋徑3號一間酒店範圍。警方暫將案件列作「糾紛」跟進，未有人被捕。