美斯無上場｜雷雄德質疑負傷為藉口　田北辰：後遺症打擊盛事之都

由Tatler主辦的「香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」昨日在香港大球場上演，不過，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）最終未有上陣，球迷失望噓爆。立法會民政及文化體育事務委員會委員吳傑莊今早（5日）在電台節目指，主辦方應尊重合約精神，希望盡快交代條文內容。



對於隊醫稱美斯因負傷難以落場，香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德認為較大機會是藉口，亦指球隊未有做到最基本的表演性質。



實政圓桌立法會議員田北辰表示，美斯缺席的最大後遺症是，對香港要成為盛事之都的打擊很大，認為政府與主辦方簽合約時，要留意逃生條款，必須有處理方法。



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吳傑莊：主辦方應尊重合約精神

立法會民政及文化體育事務委員會委員吳傑莊在港台節目《千禧年代》表示，他昨日有到球場觀賽，然而美斯從頭到尾未下場踢波，感到非常失望，「一個願望，買得咁貴嘅飛，想看到球王美斯落場獻技，無論佢落場點樣，我哋都好開心。」不過他認為，香港球迷表現相當理性，只是坐在場內大喊，並沒有過激行為。

立法會民政及文化體育事務委員會委員吳傑莊。（歐家樂攝）

C朗訪深圳不適 大會安排退票

他續指，球賽門票並不便宜，售4,880元或逾2,000元，估計門票收入超過一億。他又舉例，兩、三星期前，國際球星「C朗」原定到深圳參與賽事，因其身體不適，主辦方將整個比賽延遲，並安排退票門票、按實際產生的機票酒店費用賠償給觀眾。他認為主辦方與球會及政府簽約，應尊重合約精神，希望主辦方盡快交代條文內容。

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，觀眾買了昂貴門票會有合理期望，但結果與期望落差太遠。（資料圖片／張浩維攝）

雷雄德：球隊未達表演性質

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德在同一節目中表示，觀眾買了昂貴門票會有合理期望，但結果與期望落差太遠，「睇歌星、去演唱會，你買得貴飛，你期望佢唱返某首歌，或者做返一啲嘢，但係落差實在太遠。」他指球隊未有做到最基本的表演性質，形容球隊比較「高傲」。

對於隊醫稱美斯因負傷難以落場，否則加深傷患，雷雄德認為有機會這只是藉口。他舉例球隊英超，球員受傷的情況，不論急性、慢性受傷、需要多久康復，會清晰在列於網站。對於美斯患有慢性肌肉炎症，屬於慢性受傷，一般不會產生突然的落差變化，其情況亦非惡劣到不能行走或落場與觀眾打招呼。他續指，因屬於表演賽性質，與競技賽不同，認為球隊可提跟對方球隊協議，遷就負傷的美斯。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，美斯缺席的最大後遺症是，對香港要成為盛事之都的打擊很大。（資料圖片／余俊亮攝）

田北辰：應留意逃生條款有處理方法

實政圓桌立法會議員田北辰表示，美斯缺席的最大後遺症是，對香港要成為盛事之都的打擊很大。他認為政府與主辦方簽合約時，要留意逃生條款及反逃生條款，必須有處理方法，例如球員即使生病，應做到最基本可做的事，例如出席及拍照等舉手之勞的事。

批發及零售界立法會議員邵家輝，以往有留意美斯，相信他的人品好，如果真能落場踢球，不會不去。（ 資料圖片／林靄怡攝）

邵家輝：帶動銅鑼灣生意增兩三成

批發及零售界立法會議員邵家輝，以往有留意美斯，相信他的人品好，如果真能落場踢波相信不會不去。他亦指，若美斯勉強落場踢球，影響其後一季的球賽表現，並非真正喜歡美斯的人所樂見。另外，他表示因連日體育盛事，帶動銅鑼灣區不少餐廳、零售商的生意，「好耐未試過人頭湧湧。」他聽說有商戶向他反映連日來生意比沒有舉辦盛事的日子，增長兩、三成。