農曆新年急症新安排　非緊急病人等太久可24小時申退款　改看私家

醫管局行政總裁高拔陞表示，預計農曆新年期間天氣轉冷，公立醫院的普通科門診，以及急症室壓力會增加。他表示，年廿九至2月18日期間，醫管局急症室會實施特殊退款安排，如次緊急、非緊急病人在登記後認為輪候時間太長，他們可選擇在24小時內申請退款，轉到私家醫生求診，為更有需要病人提供更快服務。



醫務衞生局局長盧寵茂強調，急症室的醫療資源十分保貴，呼籲市民患傷風感冒或擦傷等，可到其他途徑治療。



高拔陞指，農曆新年期間，醫管局急症室會推出特殊退款安排。（資料圖片）

高拔陞指，年三十（9日）至2月18日期間，醫管局急症室將實施特殊退款安排，如果病人登記後，被分類為次緊急、非緊急等病情比較輕的類別，如認為輪候時間太長，想轉到私人診所求醫，他們可於登記後的24小時內申請退款，有關款項會於1月個月內透過電子支付系統退還。高拔陞表示，希望急症室能藉以騰出空間，為更有需要病人提供更快服務。

高拔陞又指，新年期間普通科門診將增加到8,000個，當局會特別加派人手處理，包括留意急症室情況，在初三、四調派更多人手處理。

盧寵茂表示，農曆新年四日的假期，醫管局提供普通科門診的公立醫院，會由14間增至18間。（資料圖片）

農曆新年門診名額增25%

醫務衞生局局長盧寵茂表示，農曆新年四日的假期，醫管局提供普通科門診的公立醫院，會由14間增至18間，門診名額則增加25%。另外，三方協作的中醫門診假期期間，每日會設有1,800個資助服務名額。

另外，近百間私營診所和醫院，亦已表明會在長假期間提供服務。另外，超過250中醫診所回覆指，會在初一至七延長服務。

盧寵茂續指，醫管局在假期期間提供服務的門診，會在醫健通以及HA Go手機應用程式，透過地圖形式顯示，有需要的市民可查詢。他強調，急症室的醫療資源十分保貴，呼籲市民患傷風感冒或擦傷等，可到其他途徑治療。