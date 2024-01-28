首間中醫院明年底啟用　明年中公布定價　無急症、全身麻醉、分娩

位於將軍澳的首間中醫院，將於明年底正式投入服務，中醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，中醫院有別於過去一般診所門診，將提供普通門診、以及6個專科等，同時亦有住院、日間住院服務，惟不會提供急症、全身麻醉和分娩服務。而在服務定價則仍然待定，預料明年中至年底會公布定價。



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首階段分6專科 中醫院以發展為主

張偉麟在無綫新聞《講清講楚》表示，現時中醫院專科暫分為6科，包括內科、外科、兒科、婦科、骨科、針灸科，他指當初與業界商討後，發現分科可在人才培訓、發展病種、病毒治療方法三方面集中處理，至於6科亦可再分成不同細項，會視乎醫院發展再處理。

被問到為何中醫院沒有包括急症、全身麻醉、分娩等西醫服務，他解釋成立時特意不設立三種服務，因中醫院希望以發展為主。他續指，若全面開拓西醫服務，就不能夠集中發展中醫，惟他亦指，中醫在這些服務上並非沒有角色可擔任，希望未來西醫院能有中醫協作。

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普通科診金或與18區診所接近

張偉麟表示，中醫院並非醫管局名下醫院，屬政府全資擁有，未來則混合公私營方式營運，當中有65%服務由政府資助，另外35%則屬私營服務。他稱現時95%社區中醫都以私人方式營運，強調中醫院的私家服務形式，能夠讓私家中醫參與醫院工作，再將服務帶返去社區診所。

至於在診金上，張偉麟就指仍要研究，過去18區中醫診所診金為120元配5包藥，社區上普遍接受，故普通科診金與18區中醫診所「原則上接近」；惟在各類專科、分科以至住院服務，則會視乎市民負擔能力，政府暫時未有定論，詳情預料會在明年中至年底會公布。

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冀中醫院連繫18區中醫診所 成業界「旗艦」推動中醫藥發展

張偉麟表示，由於本港目前沒有中醫院，加上現時中醫以門診為主，期望新落成的中醫院可當作「連合體」，連結18區中醫診所教研中心，讓中醫院並非單純「多咗一間醫院」。

他補充指，中醫院有分普通門診同專科、分科，並提供住院、日間住院服務，是目前香港中醫未能涵蓋的範疇；故日後病人若然在社區內看中醫，都可轉介至中醫院；並在覆診時，再轉去18區的中醫診所；至於醫院設立的普通門診，並非為了承擔香港普通科門診服務需求，而是令市民需要求醫時，能看到西醫、中醫各自提供的服務，甚至兩方協作治療。

張偉麟指，醫院屬「開放式醫院」，透過派中醫到教研中心看診以及轉介服務，就可達至處理病人、人才流轉；他又期望這套方式可延伸到私家中醫，令他們可以加入中醫院服務，未來則可望醫院成為業界的「旗艦」，充當開發、創新、轉移技術的工作，讓知識可回流到業界，共同推動中醫中藥發展；而醫院本身骨幹則以本地中醫為主，並有24小時駐院西醫、設施，透過參與省中醫的體制、經驗、醫療方式，再將其應用於香港環境；期望中醫院未來可作為窗口，將中西醫協作模式讓外國可參考。