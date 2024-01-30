紓緩伊院急症室壓力　2.1起佐敦尖沙咀召白車送廣華　每日廿名

醫院管理局及消防處今日（30日）宣布，將在本星期四（2月1日）上午8時30分起，調整尖沙咀區緊急救護召喚的服務。



部分原本經救護車送往伊利沙伯醫院急症室治理的病人，會改為送住廣華醫院急症室，以紓緩伊利沙伯醫院急症室的壓力。醫管局發言人估計，實施新安排後每日涉及約20名召喚救護車的病人，稱運送路程和需時沒太大分別。兩間醫院已進行演練，為調整急症室服務範圍做好準備。



醫管局預計，每日救護車送往伊利沙伯醫院的急症，將有20名改送廣華。（資料圖片/翁鈺輝攝）

佐敦道以南及彌敦道以西召白車 將改送廣華

醫管局及消防處宣布，本星期四（2月1日）上午8時30分起消防處會將部分原屬伊利沙伯醫院急症室服務範圍的緊急救護召喚，即佐敦道以南與彌敦道以西的佐敦和尖沙咀一帶的商住地區，包括港鐵九龍站、高鐵西九龍站、港鐵柯士甸站、寶靈街、西九文化區、海港城及香港文化中心等，改為納入廣華醫院急症室服務範圍。在新安排下，傷病者於上述地區召喚救護車，將會被送往廣華醫院急症室接受治理，而非常危殆的傷病者仍會按既有機制送往最就近醫院。

當局預計有關安排可紓緩伊利沙伯醫院急症室的壓力，以應付區內日益增加的急症服務需求，長遠可提升尖沙咀區的緊急醫療服務及加強對急症病人的支援。

本星期四（2月1日）上午8時30分起，調整尖沙咀區緊急救護召喚的服務。部分原本經救護車送往伊利沙伯醫院急症室治理的病人，會改為送住廣華醫院急症室，（資料圖片/黃學潤攝）

醫管局：運送路程和時間與過往分別不大

醫管局發言人表示，實施新安排後，估計每日有約20名召喚救護車的病人，會改為送往廣華醫院急症室，救護車運送病人的路程及所需的時間與過往不會有太大分別。伊利沙伯醫院和廣華醫院已經為調整急症室服務範圍做好準備，確保所有急症病人均可獲得適切的緊急醫療服務。

發言人表示，醫管局與消防處已進行演練，確保救護人員及兩間醫院的急症室人員均熟悉新的運作安排。醫管局與消防處會保持密切聯絡，監察在新安排下救護車接送病人到醫院的流程。醫管局亦已通知油尖旺區議會，透過區議會的地區網絡通知該區居民有關安排。

廣華醫院第一期重建工程去年完成後，新大樓的急症室面積有所增加，藉此提升處理急症病人的能力。在調整急症室服務範圍後，九龍中醫院聯網將可更有效運用資源，兩間醫院的急症室亦可發揮更大的協同效應，有助提升九龍中醫院聯網急症服務的水平。