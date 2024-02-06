美斯無上場｜Klook曾稱可欣賞出神入化球技　江玉歡料海關會調查

國際邁亞密2月4日與港隊在香港大球場進行表演賽，球王美斯聲稱因傷未能上場，引起球迷極度不滿，個別球迷更向消委會及海關投訴，涉違《商品說明條例》。立法會議員江玉歡稱，該球賽售票平台Klook，就在網頁表明可欣賞美斯出神入化球技，相信消委會及海關會調查該平台。



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主辦方宣傳謹慎 與售票平台不同

立法會議員江玉歡稱，對於主辦方昨日（5日）召開記者會的回應絕不滿意，認為其聲明簡短「唔做好過做」，亦未有解釋事件因由及如何補償消費者。被問及各方簽署合約時會否出現漏眼，她認為並非每份合約可以天衣無縫，亦要衡量商業元素，並指出情況複雜，涉及多個持分者，包括政府、主辦方、旅發局等。

Klook網辰曾稱可欣賞美斯出神入化球技（fb@江玉歡）

她認為，主辦方網站宣傳資訊的表達謹慎，例如稱國際邁亞密舉辦特別賽事，而美斯會隨隊伍來港，但沒提及他會參賽。但售票平台Klook網頁則稱可以欣賞美斯出神入化的球技，相信消委會及海關會調查該平台。記者翻查該平台，發現有關網頁已被刪除。

另外，旅發局就美斯訪港的活動宣傳頁，目前已被刪去。該頁本身介紹活動為「球王美斯、隊友佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯及蘇亞雷斯等國際球星將親臨香港，與特邀的香港隊對壘。」

旅發局就美斯訪港的活動宣傳頁，目前已被刪去。（旅發局官網截圖）

建議將審批款項分門別類審批

立法會民政及文化體育事務委員會成員何敬康則表示，政府應檢視主辦方與國際邁亞密的合約，而按合約而言美斯無法出場應有書面通知及醫生證明，主辦方應向公眾交代這些理據。他續指，主辦方很明顯完全沒有經驗舉辦盛事，當中牽涉多份合約及非常龐大的款項，他建議政府未來應將收益分門別類進行審批，並設不同審批的程序或資格來訂立指引。