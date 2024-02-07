美斯訪日持續更新｜昨晚出席歡迎派對見球迷　國際邁亞密今踢友賽

美斯（Leo Messi）及國際邁亞密繼續季前巡迴之旅，他們在周一下午離開香港，當晚抵達日本的東京，準備2月7日晚對神戶勝利船的友賽。

美斯在2月6日中午出席記者會，回應傷勢及缺席香港表演賽的感受，但他表示仍未知能否復出對勝利船。他在2月6日完成整課操練，之後出席歡迎派對。本文將持續跟進美斯訪日的行程。



2月7日（星期三）行程：

在2月7日當地時間晚上7時，國際邁亞密會在東京國立競技場友賽神戶勝利船。

2月6日（星期二）行程：

2月6日晚上，美斯在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。美斯除了笑住跟他合照外，還送他親名波砵。

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美斯在國際邁亞密日本歡迎派對笑得很開心。（Ｘ）

2月6日晚上8時30分，日本為國際邁亞密舉辦歡迎派對，至晚上9時左右「巴塞四子」美斯、布斯基斯、蘇亞雷斯和佐迪艾巴率領球隊到場，去年仍效力神戶勝利船的恩尼斯達，以及神戶勝利船班主兼會長三木谷浩史均有出席。眾人神情輕鬆，有說有笑。

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在2月6日下午5時多，國際邁亞密在日本操練，美斯完成整課訓練。主辦機構在社交網站表示美斯跟足國際邁亞密整課操練，並分享美斯參與分隊賽的片段，他有射門及傳球，還有加速跑動。

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【美斯參與分隊賽訓練片段】

在2月6日上午11時多，美斯獨自出席記者會。記者會長約20分鐘，他回應了主持兩條問題，以及答了台下記者的4條提問。他回應傷勢，表示很不幸地，在訪沙特對希拉爾的比賽期間感到大腿內收肌有問題，感到不適。他說：「我想比賽的，但不幸地情況很困難。這是足球的一部分，可以理解的。有人期待我在香港踢波，希望之後有機會再去香港。」

美斯表示感覺比幾日前好，但未知能否周三上陣對神戶勝利船，還要等今日操練再看看情況。他說：「我現在的感覺比幾日前好。還要視乎今課操練，我都不知自己能否候命，但我覺得好了很多，很想可以比賽。」

日本傳媒稱，原本國際邁亞密班主碧咸、教練馬天奴、球員布斯基斯、佐迪艾巴等都會出席記者會，但大會在記者會前10分鐘宣布只有美斯一人。

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2月5日（星期一）行程：

國際邁亞密在2月5日下午離開香港，乘坐在私人包機在晚上8時43分抵達東京羽田機場。日本方面沒有在機場舉行公開的歡迎儀式。美斯步出機場，將行李箱交給工作人員後，在登上旅遊巴前用左手向在場的球迷揮手。

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美斯抵達日本，神情輕鬆面帶微笑。（Ｘ）

美斯抵日影片：