美斯無上場｜貝鈞奇：過往請皇馬曼聯設附加條款　唔落場就扣戲金

國際邁亞密CF周日（4日）與港隊於香港大球場進行表演賽，萬眾觸目的「球王」美斯全場無出賽，香港政府及球迷都表示失望，要交主辦單位Tatler Asia交代。



中國香港足球總會過往曾舉辦不少大型賽事，會長貝鈞奇表示，一般會在協商時加入附加條款，指定個別球星作賽，惟今次結果「好遴迍，令大家好失望」，如果涉及違約，可以扣減戲金兩成至四成不等，若條款指明要某名球員落場作賽，不論受傷與否，都可以根據協議扣錢。



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足總會長貝鈞奇接受訪問表示，以往由足總主辦的大型賽事如皇馬、曼聯、阿根廷訪港，都會與球隊協商落實附加條件，例如指定個別球員出場，「視乎協議，要皇馬6條A，曼聯出名嘅球星出場，就算以往一、兩個出唔到都唔成大問題，但今次得美斯一個孭重飛，佢傷咗出唔到賽都好詫異。」

視乎條款指定球星作出 若受傷可以扣錢

他表示，視乎雙方合作條款，如果一方違約就要扣錢作出賠償，個別球星未能出場可按協議扣減戲金，「視乎雙方點傾，可能扣20%、30%或40%戲金不等，甚至條款可以係就算受傷，總之唔出（落）場就要扣。」

中國香港足球總會會長貝鈞奇。（袁志浩攝）

此外，足總回覆查詢表示，根據國際邁阿密於比賽當日提交的出場名單，球員美斯先列作後備。足總於賽事結束時才知道美斯不落場作賽；基於合約保密條款，不便透露合約內容。

行政長官李家超今日在行政會議前見記者，認為主辦單位表演對香港形象有損，政府須令公帑用得其所。他又指，雖然主辦單位昨日決定撤銷M品牌1600萬資助申請，但政府仍會繼續跟進事件，包括要求主辦單位公開與球會的合約和溝通詳情、跟進球迷後續要求等。他重申，主辦單位有責任辦好活動，回應市民期望，否則將如同現時有小朋友極期待的心情落空。