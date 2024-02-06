6人座的士｜網傳車主改裝內地電動車試行　業界料先用日產混能車

立法會三讀過通改善的士服務條例草案，包括引入車隊制度、引入六人座的士等，並計劃今年上旬邀車隊申牌照。近日網上流傳影片，有車主引入一部內地上汽大通MAXUS MIFA 9七人車，將外觀噴油成紅色市區的士，其內部與私家車版本無異，車頭及車尾貼上「六座的士」標誌，並在香港馬路上試行。



的士小巴商總會理事長周國強表示，該的士屬非正式代理商、但屬內地認可車行引入的「水貨車」，料在未正式引入行貨前較難運作，相信車行先引入「試水」。他強調六人座的士需求殷切，當運輸署落實細節後，可即時將現有的日產混能的士改裝，作為首批投入服務的六人座的士。



屬上汽大通MAXUS MIFA 9七人車 加裝咪錶試車

本港已落實引入六人座的士，近日的士業界流傳一段試車影片及一些相片，指有車主引入一部上汽大通MAXUS MIFA 9七人車，並噴油成紅色市區的士，車頂裝上「TAXI」燈。

根據影片，該的士內部與MIFA 9七人車私家車版本無異，但疑似已加裝咪錶。車廂共分三排座位，包括前排駕駛及副駕座，中排兩個獨立座位，後排則設三人座，可視乎車尾放行李需求，摺起後排部份座位。影片亦看到該的士的車頭及車尾貼上「6座的士」的標誌。

另有幾張一同流傳的相片，顯示該輛的士已以試車形式，在香港馬路上行駛。其原本車牌被「劃」掉，改掛主要用作試車及運送汽車時用的「T」字車牌，在幾架的士「護駕」下行駛。

的士小巴商總會理事長周國強。(資料圖片/盧翊銘攝）

售價近50萬 的士小巴商總會理事長：車行先引入「試水」

的士小巴商總會理事長周國強表示，該的士是由相關內地車廠認可的車行引入，但因非正式代理商，故屬「水貨車」。他指，以「水貨車」營運的士過程較繁複，包括驗車等要求較高，作為電動車也未必能申請政府環保能源基金資助，加上該車售價近50萬元，預料難在未正式引入行貨前運作，相信車行先引入「試水」。

周國強稱，六人座的士需求殷切，業界留意到大量白牌七人車出入機場及口岸，顯示不少往機場乘客也希望有六人座的士。他指現時有一款日產混能的士正在營運，該款的士原本是七人座，相信當運輸署落實細節後，可即時改裝該款的士，成為首批投入服務的六人座的士。

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的士行：不斷接到司機、乘客及車主查詢

騰駿的士管理公司負責人陳太則表示，留意到業界引入該款MAXUS MIFA 9，指在公司專頁分享該些網傳相片及影片後，不斷接到司機、乘客及車主查詢，可見六人座的士需求殷切，亦認為引入六人座的士更能增加競爭力，對抗白牌車。

她表示，以香港目前配套，用電動車取代柴油的士存在技術上困難，一來充電樁仍然短缺；二來的士司機爭分奪秒「搵食」，較難經常花時間去充電，冀政府可加強配套，製造更好環境讓業界安心引入電動車。