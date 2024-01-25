香港迪士尼「奇妙年年」新春活動！木須龍城堡表演、入園派利是

金龍報喜！今個農曆新年，香港迪士尼樂園以「奇妙年年」為題，打造一系列龍年新春慶祝活動，如加入了《花木蘭》人氣角色「木須龍」元素的城堡舞台表演、新春許願牆、以及限定Duffy賀年禮品及餐點等，令人可在夢幻國度中迎龍接福！



香港迪士尼「奇妙年年」龍年新春慶祝活動！（圖片來源：香港迪士尼官方提供）

香港迪士尼「奇妙年年」龍年新春慶祝活動

想要全年龍運當頭，今個農曆新年可遊走迪士尼樂園不同行運點，和一班迪士尼朋友拜年，接過福氣驚喜，賀龍年行大運！

迪士尼奇妙年年【亮點1】全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演

每次去迪士尼樂園，觀看城堡舞台表演可謂指定動作！今個新春，表演將加入《花木蘭》元素，以人氣角色「木須龍」為主軸，配合《魔龍王國》2的龍心族公主雷雅、以及穿上賀年新衣的米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲與財神高飛與歌手、舞者一同陸續於舞台亮相，和大家拜拜年、跳跳舞，祝願大家龍飛「喜」舞！今次城堡表演，香港迪士尼團隊更創作了全新原創賀年歌《奇妙年年齊喜舞》，令大家視覺至聽覺均獲得最佳體驗， 全面感受龍年 的喜樂氣氛！

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迪士尼奇妙年年【亮點2】迪士尼朋友換新裝拜年

去迪士尼樂園，自然少不免和一眾迪士尼朋友共賀新春！新春期間，米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝已換上賀年新裝，於美國小鎮大街及夢想花園跟大家拜年賀新歲。

迪士尼奇妙年年【亮點3】一「燈」龍門擺設及新春許願牆

想來年的心願成真，可到香港迪士尼的小鎮廣場中央，於寓意一「燈」龍門的巨型米奇紅燈籠擺設前打卡留念。另外，於樂園內的商店購物滿$300，還可免費獲贈米奇與好友或Duffy與好友的新春許願卡，讓大家寫下心願，親手掛於夢想花園內的全新新春許願牆上！

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迪士尼奇妙年年【亮點4】入園即送鋼牙與大鼻龍年利是

於農曆新年大年初一起入園慶祝的朋友，入場時可按樂園新春傳統，獲贈鋼牙奇奇與大鼻帝帝龍年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，喻意大家利是到手，好運年年有！

（圖片來源：香港迪士尼官方提供）

迪士尼奇妙年年【亮點5】限定龍年新春賀禮、美食

新年少不了送賀禮，把祝福傳遞給親友！今個新年，香港迪士尼樂園推出多款全新新年限定商品，包括過年必備的全盒、利是封、揮春及賀年掛飾等，令家中福氣滿滿！當中，必要入手3款GODIVA迪士尼新年禮盒，包括Duffy與好友巧克力、米奇與好友巧克力蝴蝶酥及龍年巧克力金幣，以「龍」情蜜意向親友送上暖入心窩的新年祝福！

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另外，酒店多間餐廳更準備了用料講究、別具意頭的賀年佳餚，包括雲龍軒的新春龍年賀年晚市套餐、晶荷軒的如意吉祥富貴雞、藝彩廚的海龍皇八運菜撈起，美味又有吉祥意味！

香港迪士尼樂園「奇妙年年」龍年新春慶祝活動

日期：即日起至2月25日

農曆新年派利是：2月10日起至送完即止

官方網站：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/disney-premier-access-momentous/

