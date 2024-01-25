2024龍年迪士尼6大新春活動率先看：全新表演、獨家86折購票優惠

【迪士尼｜農曆新年｜情人節】即將迎來喜慶的農曆新年，各處喜悅的氣息逐漸濃厚，香港迪士尼樂園也換上新春佈置，與大家一起迎龍接福！樂園不僅換上全新新春佈置，由即日起至2024年2月25日舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，會有一眾換上全新的賀年服裝飾的迪士尼好友準備的表演、全新新春許願墻、拍照打卡、龍年及情人節商品、美食等，與大家歡度佳節及最浪漫的情人節。



迪士尼龍年新春慶祝活動1. 全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演

龍年新春慶祝活動最讓人驚喜的絕對是全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演，由換上全新的賀年服裝飾的米奇老鼠、米妮老鼠、多位迪士尼好友以及《花木蘭》的木須龍亦加入慶典，為大家送上全新的「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演﹐大派祥龍祝福！

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迪士尼龍年新春慶祝活動2. 園內新春佈置

甫踏入香港迪士尼樂園，就能感受到濃厚的喜慶氣息。整個樂園都換上了全新新春佈置，處處都是打卡位，尤其於小鎮廣場中央更有寓意一「燈」龍門的巨型米奇紅燈籠擺設，很適合與家人好友一起打卡拍照。拍出最具「年味」照片再分享在社交平台上，與更多的好友分享新春喜悅及送上新春祝福。

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迪士尼龍年新春慶祝活動3. 全新新春許願墻

香港迪士尼樂園除了於各處換上了全新新春佈置外，還新添了全新新春許願墻，大家可留下對於新一年的美好祝願，非常應節又別具意義。現凡於樂園內的商店購物淨交易額滿港幣$300，即可免費獲贈米奇與好友或Duffy與好友新春許願卡，讓大家可於夢想花園內的新春許願牆上親手掛上新年心願！

迪士尼龍年新春慶祝活動4. 與換上全新賀年服飾的迪士尼朋友見面

香港迪士尼樂園除了處處充滿新春氣息外，米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝已換上賀年新裝，於美國小鎮大街及夢想花園跟大家拜年賀新歲，大家記得勿錯過與他們見面及拍照打卡！

Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn與‘Olu Mel將以可愛龍年新裝扮，現身於添置了賀年裝飾的Duffy與好友遊玩屋，為賓客送上溫暖懷抱。而LinaBell亦會於小鎮影院 :「我與DUFFY遊歷之旅」中以賀年新裝登場，祝願大家萌龍行大運！

迪士尼龍年新春慶祝活動5. 龍年特別版Duffy與好友毛公仔、賀年商品

新春喜慶的氣息當然要帶回家，香港迪士尼樂園今年特別推出一系列的全新龍年精品，包括：利市封、揮春、賀年裝飾、賀年食品禮盒、襟章、服飾等多款賀年商品，精緻程度讓人想大手選購回家。今個新年，更與GODIVA攜手推出了3款迪士尼新年禮盒，包括Duffy與好友巧克力、米奇與好友巧克力蝴蝶酥及龍年巧克力金幣，為新年團圓時刻增添甜蜜驚喜！

此外香港迪士尼樂園網上商店，更推出了龍年特別版Duffy與好友毛公仔，不同大小的毛公仔都紛紛換上可愛甜美的新春服飾，粉絲們萬勿錯過！

迪士尼龍年新春慶祝活動6. 新春及浪漫情人節主題美食

香港迪士尼樂園以及多間酒店餐廳，亦都推出多款應節的賀年佳餚和浪漫的情人節主題美食。於樂園內就一定要品嚐Duffy與好友節日泡芙﹐超適合打卡；而酒店多間餐廳更準備了用料講究、別具意頭的賀年佳餚，包括雲龍軒的新春龍年賀年晚市套餐、晶荷軒的如意吉祥富貴雞、藝彩廚的海龍皇八運菜撈起，美味又有吉祥意味！

香港迪士尼樂園「奇妙年年」龍年新春慶祝活動詳情：

日期︰即日起至2024年2月25日

地點︰香港迪士尼樂園



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