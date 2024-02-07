兩內地與考學校准設試場　魏向東：上月演練後有信心運送保密達標

距離中學文憑試筆試開考尚餘兩個月，考評局昨午（6日）突然公布今年將有兩間內地「與考學校」獲准成為文憑試考場。考評局秘書長魏向東今早（7日）接受電台節目訪問時表示，粵港雙方一直就試場安排溝通、協調，上月曾舉行過一次全面演練，認為試卷運送過程順利、且足夠保密，因而「先行先試」。



考評局秘書長魏向東指，粵港雙方一直就內地「與考學校」安排進行溝通、協調，上月曾進行過一次全面演練，認為試卷運送過程順利、且足夠保密，因而「先行先試」。（資料圖片／張浩維攝）

上月曾舉行一次「全面預演」 邀本地校長視察後具信心試行

魏向東接受港台節目《千禧年代》訪問時指，自兩年前通過文憑試可於內地「與考」時，考評局一直為此努力，形容「雖然好想成事，但過程要盡量做到萬無一失」，故教育局與廣東省教育部門一直協調配合，並視察兩間「與考學校」。他透露，僅在上月曾舉行一次全面預演，兩地教育部門和受邀視察過程的本地學校校長，均認為試卷運送過程順利、保密好，有信心可以「先行先試」。

他續指，今次兩間學校能夠成事的主因，在於試場能夠符合香港文憑試、以至內地高考標準，亦可安排試卷存放於保密室，包括不可只可設於樓上，窗口不可對外等要求。而學校亦可劃出特定區域，在考試過程中全程由考評局職員負責，由裡外都可反鎖，甚至試卷運送時都設有專用通道，防止外人隨便進出。連同昨天提到的GPS的押送車與海關免檢運輸過關，以達至點對點、無縫銜接的效果。

另外，魏向東又提到，由於兩間學校屬於新學校，可滿足考評局提出的後備硬件要求，包括禮堂、課室都可撥出作備用試場，以在突發情況下需要更改試場。

考評局宣布，今屆將設兩個內地DSE試場。（資料圖片）

拒正面回應試場成本、效益 魏向東：總體而言有回報

不過被問到一系列安排的成本時，魏向東就未有正面回應，僅稱「成本一定有」，而學校方面則願意配合、承擔工程費用，教育局亦有支持協調，令考評局無需支付太多成本，只有招攬人手與派員到內地監考屬額外成本。

至於新設「與考試場」的成效，他指是長遠效益，無論對考評局國際化、大灣區發展等「都係重要嘢」、「總體而言有回報」，可幫助到大灣區工作人士的子女就學，並令文憑試得到更多重視，對香港教育國際化有幫助。

考評局昨日指，已預演試卷運送和安全措施，屆時會安排設有GPS的押送車運送試卷，考場亦會將試卷放於保安駐守的保密室；考生應試時則會由本港有經驗老師擔任試場主任等，確保兩地考場運作均達一致國際水平。

今屆文憑試成為考場的兩間學校，分別是廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校，兩校共有110名合資格中六學生報考文憑試；考生將各自在原校應考，涉及10個筆試的考試日。