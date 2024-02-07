李家超到林村許願樹拋寶碟　祝香港龍騰新程　出席長者盤菜宴

大埔關愛隊今早（7日）舉行新春長者關愛活動，特首李家超出席林村的盆菜宴，與長者用膳和聯天，其後花一百元購買許願寶碟，寫下「香港龍騰新程，市民身體健康」的祝願，將寶碟拋擲到許願樹上。他表示，政府主要官員會於新歲前到18區家訪，又會聯同關愛隊向街坊派送福袋。



李家超拋擲寶碟到許願樹，祝願香港龍騰新程，市民身體健康。（夏家朗攝）

大埔關愛隊新春長者關愛活動今日舉行，在林村中心舉辦盤菜宴，有大約一百位長者參與，特首李家超和民政及青年事務局局長麥美娟均出席。李家超致辭稱，龍代表吉祥及活力，祝願長者龍年更加龍精虎猛、龍騰高飛。他續指，林村有多年歷史及有許願樹，於年廿八到訪，希望向長者們提早團年。

李家超其後與長者們圍坐一檯，一起品嚐盤菜，一起聊天，了解他們在林村的生活及對於龍年的期盼。

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早上至中午期間綿綿細雨不斷，李家超到攤位花費一百元購買許願寶碟，寫下「香港龍騰新程，市民身體健康」的視願，並將寶碟拋擲到許願樹上。李家超其後與現場數十名小學生合照。

李家超表示，政府主要官員會在新歲前到十八區家訪，聯同關愛隊向街坊派送福袋。他表示，重視十八區有關愛共融的生活環境，自從區議員宣誓就職後，亦看到地區活動有不少發展，感謝關愛隊對於當地居民服務，發揮重要的關愛價值。

另外，林村許願廣場主席鄭倫光在活動後，回應今年香港許願節活動生意及人流時表示，「消費者嘅行動係最誠實，面對國內消費市場模式，對香港有好大嘅衝擊，香港應該要急起直追。」他續指，以前香港是好客之都、美食之都、旅遊之都，今日要以身作則，堅持服務要求，「希望做返以前香港好嘅品牌，相信世界嘅遊客始終都會返來。」

鄭稱，現在開放口岸通關，市民的旅遊選擇權多了，會出國或北上度新年。據旅發局過往統計，他期望整個活動人流能有三、四十萬人次。