美斯不上場｜李家超極失望　促主辦公開與球隊合約及回應球迷訴求

國際邁亞密周日（4日）與港隊表演賽，隊長美斯未有上陣惹眾怒，球迷大叫「回水」。主辦方決定撤回申請1,600萬元政府資助，但未交代會否補償球迷，行政長官李家超今天（6日）出席行政會議前見記者主動提到事件，他說對美斯沒有上場極度失望，敦促主辦方回應球迷訴求，以及公開與球隊的合約。李家超又說，今次事件令政府明白要明確指示落實列明在合約的要求，會認真審視及改善保障市民權益、知情權方面的安排。



行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

星期日的表演賽，有近4萬觀眾入場觀戰，期望見證阿根廷球王美斯風采與球技。特首李家超也有到場觀戰及頒獎。但由於美斯最終未有上陣，現場球迷在比賽後半段不斷發出噓聲及高叫要求「回水」的口號，有球迷形容事件是「世紀大騙局」，要求主辦方退票。

李家超對美斯不上場極度失望

特首李家超出席行政會議前主動提到周日（4日）球王美斯未有如期上場一事，指政府將會繼續要求主辦方交代事件因由，直斥主辦單位表演對香港形象有損，政府須令公帑用得其所，他又指文體旅局、各部門與不同單位密切溝通及作出配合，加上文體旅局在周日（4日）已即時向主辦單位溝通，邀請美斯上場講話、向球迷解釋。

促主辦方公開與球隊合約 跟進球迷訴求

他指，當文體旅局與主辦單位開會溝通後，主辦單位撤銷「M+」申請，重申政府會繼續跟進事件，包括要求主辦單位公開與球隊的合約、跟進球迷後續要求等。他重申，主辦單位有責任辦好活動，回應市民期望，否則將如同現時有小朋友球迷極期待的心情落空。

李家超表示，香港是好客之都，世界各地都會以舉辦大型活動增加競爭力，香港要更努力爭取，政府吸引旅客的目標不會變。李家超最後感謝港隊的努力付出。

特首李家超、財政司司長陳茂波及文體旅局局長楊潤雄星期日也有到場觀賽。（袁志浩攝）

主辦方棄贊助政府難追究？李家超：敦促詳細交代

被問及主辦單位放棄贊助，政府是否很難繼續追究？球迷要求「回水」，當局會如何介入？盛事經濟頭炮已經「甩轆」會否對香港構成影響？李家超指主辦單位對購票的人要負責，亦有社會責任，會繼續敦促主辦方詳細交代，以及回應購票球迷的訴求。他稱，海關收到數十宗投訴，消費者委員會收到過200宗投訴，會積極跟進，以及會檢視主辦單位應履行的責任。

他表示，政府處理表演賽活動時，態度是積極盡量提供協助，確保活動在港進行。他重申會提供多方面的協助，是政府的態度。他稱，全世界都在推動不同活動，有高度競爭的環境，在盛事主辦單位提出申請後，政府盡快處理也是應該的，但要確保每個環節做到位。

明白要明確指示落實合約要求

今次事件令政府明白要明確指示，落實列明在合約的要求，文化體育及旅遊局及大型盛事委員會在保障市民權益、知情權方面，都會認真總結及審視，以及改善實際安排。他認為提供及時資訊讓市民知情，是主辦方的責任。大型活動成功與否，跟香港吸引力、形象有直接關係，希望所有活動都如預期，但活動環節不同，推動的時候要做好完善的把關工作，正正是檢視及總結經驗時要做得盡善盡美。

被問到政府會從哪些途徑追究主辦方須負責，以及會否檢視「M品牌」機制，李家超表示文體旅局及大型活動委員會將審視今次事件，並檢視機制，重申辦大型活動對香港有大益處，在這高度競爭環境下，會再建立完善機制處理「M品牌」、資助申請等，他重申任何活動的個別元素都會影響到活動發展，最重要的都是資訊發放的安排。

李家超又指，昨日政務司司長已就農曆新年交通安排召開會議，並將於明日（7日）召開記者會詳細交代安排，以確保交通𣈱順。他相信近來往返兩地的市民會增加，政府會盡力確保通關順利。

李家超今向本地、外國商會解說23條立法

另外，李家超提到《基本法》第23條立法工作，指公眾諮詢已啟動一星期，過去一星期保安局局長、律政司司長向法律界、傳媒界等解說，李家超將於今午向本地、外國商會講解諮詢文件內容，律政司司長及保安局局長都將會出席。

他強調立法是為了穩定社會，令香港變得更有吸引力、競爭力。他引述本地商會指立法能保護營商權益，重申立法有三大原則，包括尊重自由及人權、保護「一國兩制」、以及按法治原則懲治危害國安的活動。

▼2月4日 美斯只現身球場並無上場▼



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美斯缺陣 楊潤雄：已不符政府贊助其中一項條件

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，比賽由Tatler Asia主辦，政府大型體育盛事「M」品牌計劃提供贊助，贊助條件要求除非有安全或健康狀況問題，美斯必須出場至少45分鐘。他指，星期日開場前，主辦方Tatler仍確認美斯會在下半場出場，下半場開始後，政府發現美斯仍未出場，已立刻向主辦方跟進，要求立刻聯絡國際邁阿密球隊，盡快安排美斯落場，但隨後主辦方通知美斯因傷未能出場，當局亦再次向主辦方提出美斯必須落場的要求。

之後，完場前大約十分鐘，主辦方Tatler再次確定美斯不能出場，隨後政府再次要求採取一系列補救行動，包括美斯可否親自向球迷交代，或代表球隊接受獎盃等，但最後不能成事。

楊又指，由於美斯最終未有落場，表面上已不符合政府贊助的其中一項條件，而政府亦未支付承諾的1600萬贊助費，當中也有一些條款，可以成為一個理由或一個原因致美斯未能上陣。他強調要實際去看，暫時聽到球隊方面的解釋，主辦方亦初步給予解釋，但最後決定是否付款時，政府一定要取得更詳細資料，與主辦方坐下詳談，和收集足夠的資料才會決定怎樣處理。

而主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière昨日（5日）傍晚宣布決定撤回申請1,600萬元政府資助，又指與國際邁阿密的協議訂明，包括美斯的4大球星會上陣，除非有傷患。不過，由於不設提問環節，未知會否對入場球迷作補償。而楊潤雄也指事件不會因此而完結，消費會和海關已接獲投訴，政府會依決進行調查。

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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消委會籲入場球迷保留購票證明

消委會表示，截至5日下午5時30分，共接獲56宗相關投訴，當中有41宗為本地消費者投訴，15宗為旅客投訴；涉及金額合共319,763元，最高一宗涉及22,338元。消委會提醒所有門票持有人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討，亦可以保障自身權益。