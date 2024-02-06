美斯無出場｜棄資助難追究？　李家超促主辦方回應但未提具體措施

阿根廷球王美斯隨國際邁阿密訪港踢表演賽，惟美斯因傷並無落場，特首李家超今日（6日）在行政會議前見記者，重申對此極度失望，指政府將會繼續要求主辦方交代事件因由，直斥主辦單位表演對香港形象有損。



惟主辦單位Talter Asia已經放棄申請政府M品牌的1600萬贊助，記者會上多次被追問政府還能如何追究主辦方，和怎樣確保主辦方會回應球迷訴求時，李家超只反覆表示主辦方有社會責任，消委會和海關共收到逾二百多宗投訴、當局會檢視機制、為盛事做好資訊發放。總體而言，他表示政府會持續跟進，惟沒有明確表示有何具體措施。



美斯坐足全場犯眾怒。（資料圖片）

李家超：政府會持續跟進事件

李家超在記者會上，直斥主辦單位表演對香港形象有損，政府須令公帑用得其所，他又指文體旅局、各部門與不同單位密切溝通及作出配合，加上文體旅局在周日（4日）已即時向主辦單位溝通，邀請美斯上場講話、向球迷解釋。

他指，當文體旅局與主辦單位開會再溝通後，主辦單位昨日決定撤銷M品牌資助申請，但他重申政府仍會繼續跟進事件，包括要求主辦單位公開與球會的合約和溝通詳情、跟進球迷後續要求等。他重申，主辦單位有責任辦好活動，回應市民期望，否則將如同現時有小朋友極期待的心情落空。

李家超（文睿攝）

李家超：主辦方有責任 要作出詳細交代回應球迷訴求

被問及主辦方已放棄申請政府資助，政府是否已「無符」？如何能跟進事件、政府會否介入要求向球迷「回水」？

李家超只反覆指主辦單位對於購票的人要負責、亦有社會責任，會繼續敦促主辦方作出詳細交代及回應購票球迷的訴求。他又稱，政府海關收到數十個投訴，消費者委員會收到過200宗投訴，會積極跟進，以及會檢視有甚麼讓主辦單位履行應有的責任。

不過，他始終未有交代政府會採取甚麼具體措施，促使主辦方回應政府和球迷的要求。

他表示處理表演賽的活動，處理態度會積極盡量提供協助，確保活動在港進行。他重申提供多方面的協助是政府的態度，稱全世界都在推動不同活動，在高度競爭的環境，政府會盡快申請，但要確保每個環節做到位。

政府要做好把關工作 優化安排 發放及時資訊

他表示今次發生的事件，令政府明白提出要求要明確指示，落實安排要將指示列明在合約，文化體育及旅遊局及大型盛事委員會在保障市民權益、知情權都會做出認真總結及審視，以及優化實際安排。他認為及時的資訊要讓市民知道，是主辦方的責任。

他稱大型活動成功與否，和香港吸引力、形象有直接關係，希望所有活動都如預期，但活動環節不同，推動的時候要做好完善的把關工作，正正是檢視及總結經驗做得盡善盡美。

李家超表示文體旅局及大型活動委員會將審視是次事件，並檢視機制，重申辦大型活動對港有大益處，在這高度競爭環境下，會再建立完善機制處理M品牌、資助申請等，他重申無論任何活動個別元素影響到活動發展，最重要的都是資訊發放的安排。