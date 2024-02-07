LIV Golf香港站｜總奬金2億元　哥球會：辦好賽事讓球手接觸市民

日前國際邁阿密在港作表演賽，主將美斯最終無上場，招致滿城風雨，盛事變笑話。國際高爾夫球賽事「LIV Golf 職業巡迴賽」，今年首設香港站，將於3月8至10日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行。總賽事奬金2,500 萬美元（約1.95億港元)；政府會借出已收的粉嶺高球場舊場1至8號洞作比賽。



香港哥爾夫球會會長郭永亮今日（7日）表示，該項賽事是本港一項重點盛事，初心是希望把運動推廣予更多市民，很有信心辦好今次賽事，正積極跟主辦方溝通，希望多位知名球手可感受香港其他氣氛，冀安排球手在球場外接觸市民。



▼2023年9月4日 粉嶺高球場部分用地開放供市民使用▼



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▼2023年11月23日 香港哥爾夫球會公布「LIV Golf 職業巡迴賽」詳情▼



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郭永亮今日在記者會表示，香港作為盛事之都，會有多元化的盛事，「今次哥（高）爾夫球盛事最重要初心，是希望把運動推廣予更多觀眾、朋友，所以很有信心辦好今次賽事，令香港盛事之都聲譽繼續在國際上發光發亮。」

他表示，正積極跟主辦方溝通，希望比賽以外多位知名球手可感受香港其他氣氛，把高爾夫球除了在球場內、帶到球場外，正探討不同活動。

郭永亮表示，希望比賽以外多位知名球手可感受香港其他氣氛。（香港哥爾夫球會提供圖片）

美斯無上場一事成為連日熱爆話題，被問及會否影響香港再辦國際大型運動賽事時，郭永亮表示，他不太知道相關足球賽事的情況，故不便評論，相信只是個別事件。據他了解，主辦方正申請M品牌，從球會角度有沒有申請M品牌，舉辦今次賽事的初心都不變，就是希望將大型哥爾夫球的賽事帶到香港，令哥爾夫球運動在港更普及。

郭表示，哥球會經過很激烈競爭，才爭取到LIV Golf在香港作賽，哥球會向政府借用已收回的舊場一至八號洞。他指，LIV有專家來視察過場地，由於來港作的真的是頂尖的球手，所以會配合對方去改變現有設施，以滿足到各位參賽球手的要求，包括要加高安全網。

他強調，主辦單位很看重場地給予的配套，以香港為例，無論是球場及整體配套，對於一項盛事落戶的要求是絕對可以滿足到，這亦是香港的優勢。他希望，吸引到LIV Golf繼續以香港作為長期比賽場地。

他相信，LIV Golf是最受歡迎的高爾夫球比賽，因為香港是非常方便的地方，很多遊客有興趣來港遊玩，以往的公開賽事，每日平均有過萬名觀眾入場，他對今次入場人數非常有信心。

LIV Golf 行政總裁格諾曼（Greg Norman）表示，擬2025年將LIV高爾夫帶到24個不同地點。（香港哥爾夫球會提供圖片）

LIV Golf 行政總裁格諾曼（Greg Norman）表示，有來自26個不同國家的球迷已購買了門票，這是一個興奮的數字，料門票銷售只會繼續攀升， 「我們相信門票銷情將繼續增長，而香港站賽事有望成為其中一項最受歡迎的賽事。 」

格諾曼表示，大多數球手都沒有去過香港，因此他們不曾在香港哥爾夫球會比賽。「有機會去世界上一個主要城市香港，不僅從財務的角度，而且從娛樂和觀賞美景的角度來看，香港是一個多姿多彩的城市， 將為他們帶來豐富的體驗。」

他表示，收到許多地方查詢舉辦LIV高爾夫賽事，「前幾天我們開了一次會議，我們討論了2025年將LIV高爾夫帶到24個不同地點的機會。」

下月本港賽事是2024年巡迴賽的亞洲首站，部分參賽球手是首次來大中華地區作賽。總賽事奬金2,500 萬美元（約1.95億港元)，料可為政府帶來3,000萬元稅收。