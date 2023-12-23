粉嶺高球場獲文化遺產保護獎　哥球會冀古諮會加快審視歷史評級

香港哥爾夫球會粉嶺球場周四（21日）獲聯合國教科文組織UNESCO「亞太區文化遺產保護獎——傑出獎」，以確認粉嶺球場內舊球場、新球場及伊甸球場三個球場的歷史價值。球會正爭取被政府收回的舊球場維持球場用途，會方稱不會將獲獎作為協商籌碼，期望古物諮詢委員會加快審視高球場的歷史評級。



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今年共有來自八個國家、48個項目參賽，最終評審團選出12個得獎項目。粉嶺高球場獲「亞太區文化遺產保護獎——傑出獎」，哥爾夫球會形容是提早來到的聖誕禮物。香港哥爾夫球會會長郭永亮周五（22日）表示，這是十分令人振奮的消息，亦力證了香港是多元文化。

球會指粉嶺高球場舊球場、新球場和伊甸球場自1959年起舉辦香港高球公開賽，場內粉嶺球場會所、小食亭和行政長官粉嶺別墅已獲評級的歷史建築；球場採納了「高爾夫球黃金時期」的傳統設計原則，確保對場內環境作最低程度的影響，同時保留原有的自然地形、現有的成熟樹木、祖墳、神龕和骨灰甕。三個球場成為一片處於低地、滿佈次生林的園林景觀 （parkland landscape），約45%的粉嶺球場由樹木覆蓋，場內多種動植物棲息。

郭永亮表示，對「LIV Golf 職業巡迴賽」將於明年3月8至10日在粉嶺高球場舉行。（資料圖片/黃浩謙攝）

聯合國教科文組織評審團指，在城市化程度不斷提高、發展壓力加大的情況下，粉嶺高球場為保護獨特的景觀遺產樹立先例，包括策略性地納入了加強生態價值，以及生物多樣性的保護措施。為高爾夫球手和非球手人士提供活動空間，體現人與自然、文化的結合，代表香港在推廣包容性文化景觀及保護管理方法的重大進步。

舊球場部分用地已交還政府，原擬建公營房屋計劃將延期兩年，用地修訂為「未決定用途」。郭永亮表示，會繼續與政府協商有關土地用途，不會用今次獲派作１為協商籌碼。「我哋希望可以繼續用我哋努力，同政府合作，繼續好好地保護同埋發展呢個咁好古蹟畀市民，等球場繼續運作及承傳下去。」他促古諮會加快審視高球場的歷史評級。