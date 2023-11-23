粉嶺高球場｜LIV GOLF巡迴賽明年香港設站　哥球會：冀獲港府支持

國際職業高爾夫球賽事「LIV Golf 職業巡迴賽」宣布，明年的巡迴賽將首設香港站，將於明年3月8至10日在粉嶺高球場舉行。香港哥爾夫球會會長郭永亮今日（23日）召開記者會指，今次賽事是亞洲盛事，相信早前港隊成員在亞運取得佳績後，政府已明暸高球運動值得發展，希望能得到政府支持，又強調一直與政府保持聯繫，商討收回粉嶺高球場部份用地的安排。

《香港01》已就場地租用安排等向康文署查詢，正待回覆。



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郭永亮：成最多國家轉播香港運動賽事

郭永亮表示，對「LIV Golf 職業巡迴賽」增設香港站感到榮幸和興奮，形容比賽形式非常嶄新，將集合娛樂及體育，包括在賽後舉辦由國際歌手演出的音樂會，相信將能吸引海外旅客和高球愛好者來港觀賽，形容將成為歷來最多國家轉播的本港運動賽事。

他續指，是次比賽是繼沙特阿美石油團體系列賽後，第二次再有中東主權基金投資的運動比賽落戶本港，保守估計歷時三日的賽事，主辦單位在港投資的比賽金額超過5億港元，而今次比賽總獎金亦是歷來最高，達2,500萬美元，相等於約兩億港元。

▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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郭永亮曾批評港府對運動員支持不足，他今日表示，早前哥爾夫球運動員在亞運獲得好成績，相信政府己了解高球運動值得發展，有助發揚本港「國際體育盛事之都」的聲譽，冀能獲政府支持。

至於粉嶺高球場土地被收回後的情況，他則指，球會一直與政府保持緊密聯絡，商討有關收回粉嶺高球場部份用地安排。