迪士尼室內過山車停駛　賓客登車時間過長所致　12人被困無受傷

香港迪士尼樂園明日世界園區內的「星戰極速穿梭」設施，今日（7日）下午停駛，12名旅客被困，全部人無受傷，全部已獲救。截至下午4時40分，現埸所見消防人員及警方已離開現場，據了解消防攀爬拯救隊曾經到場。



香港迪士尼就事件表示致歉，指今日下午約3時，有賓客登車時間過長，導致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，設施因而暫停。迪士尼又指，已即時暫停設施運作，進行全面檢查，待檢查完成後才重新開放。



事故涉及明日世界園區內的「星戰極速穿梭」設施。（林振華攝）

一度被困的11歲Coco表示，事發時過山車並非位於斜坡，她雖然不覺得驚怕，但現場有其他小朋友喊。Coco又指，事發後場內有廣播，著被困人士安坐並等待救援。

另有入園的內地旅客表示，入場後才得悉「星戰極速穿梭」因技術問題暫停開放，對於無法遊玩感到失望。

11歲Coco稱，現場有其他小朋友喊。（林振華攝）

有內地旅客，入場後才得悉「星戰極速穿梭」因技術問題暫停開放。（林振華攝）

迪士尼︰安全起見觸發設施控制系統

香港迪士尼回應指，今日下午約3時，「星戰極速穿梭」運作期間，由於有賓客登車時間過長，導致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，設施因而暫停。演藝人員馬上協助乘客撤離，事件中無人受傷。

惟其中一列載有12位乘客的列車，由於停靠位置需按樂園既定機制通知消防處到場協助。車上所有乘客約4時15分安全自行離開列車。樂園對所有受影響的賓客致歉。

香港迪士尼又指，十分重視賓客和演藝人員的安全，已即時暫停設施運作，進行全面檢查，待檢查完成後始重新開放設施。

2月7日，香港迪士尼室內過山車停駛。（資料圖片／梁鵬威攝）

涉事過山車在漆黑中加速

根據迪士尼樂園官網資料，「星戰極速穿梭」過山車會在漆黑的環境不斷加速、超時速迴旋、俯衝、急轉彎。據了解，「星戰極速穿梭」設施今日內不會再開放。

極速礦車曾發生「半天吊」事故

翻查資料，迪士尼樂園「灰熊山谷」內的極速礦車，於2017年7月9日發生「半天吊」事故，72名乘客於半空被困10分鐘，其後同年7月12日再度故障，48名乘客被困20至30分鐘。當時迪士尼發言人指，經檢查及測試後，系統證實運作無誤，事件不涉安全問題，遊樂設施隨後亦重新開放。