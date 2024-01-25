迪士尼｜農曆新年部份日子早開遲收　冀吸過夜客　料年初三迎高峰

農曆新年將至，香港迪士尼宣布，由即日起至2月25日，舉行「奇妙年年」新春慶祝活動，期間每日開放，部份日子營業時間提早至9時半開放，晚上9點正閉園。迪士尼表示，對聖誕節及除夕的入場人數感到滿意，期望農曆新年可再接再厲，預料大年初三將迎來入場人次高峰。



香港迪士尼由即日起至2月27日期間每日開放，部份日子提早至早上9時半開放，並延長至晚上9點閉園。（歐陽德浩攝）

對聖誕節及除夕入場人數感滿意

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，聖誕節及除夕倒數活動深受港人及旅客歡迎，對入場人數感到滿意，期望農曆新年可再接再厲，吸引更多本地及海外旅客進場。

黎珮珊又指，香港迪士尼由即日起至2月27日期間每日開放，部份日子提早至早上9時半開放，並延長至晚上9點閉園，希望可帶動旅客留港過夜消費。開放時間詳情可在官網或手機App瀏覽。「見到嗰啲日子收9點即係好旺。」

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊。（歐陽德浩攝）

黎珮珊估計，港人及旅客於農曆新年首兩日拜年，預料大年初三將迎來入場的高峰。她提醒，迪士尼提供「提早入園證」訂購，建議旅客可在迪士尼的酒店下榻，以便翌日早上9點率先暢玩新開幕的魔雪奇緣園區。

推全新米奇喜舞慶龍年城堡舞台表演

香港迪士尼推出連串農曆新年活動，由大年初一起，入場可獲贈鋼牙奇奇與大鼻帝帝利市一封，內含朱古力金幣及購物優惠券；而在園內商店買滿300元，免費獲贈米奇與好友或Duffy與好友新春許願卡。

此外，迪士尼推出全新「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演，亦創作原創賀年歌《奇妙年年齊喜舞》。而賓客可在不同景點與迪士尼朋友拜年，例如在魔雪奇緣世界與安娜和愛莎會面。