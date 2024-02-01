迪士尼幻想工程香港挑戰賽　擴至更多大灣區院校及所有學科

香港迪士尼昨日（31日）公布「迪士尼幻想工程香港挑戰賽 2024 」得獎名單，今年比賽擴展到大灣區更多城市和院校，並首次開放至所有學科，歡迎所有富創意才華的學生參加。 今年比賽有近100支隊伍，來自香港、廣州、珠海、深圳和澳門，超過300名學生參加。



今屆比賽主題圍繞可持續發展及多元共融，每隊學生須從保育角度出發，設計一個教育體驗，展示及保育珍貴的文化項目，文化體育及旅遊局局長楊潤雄為頒獎典禮擔任主禮嘉賓。

冠軍隊伍來自本港3家大學 獲得實習機會

冠軍隊伍Lost and Found由香港教育大學 、城市大學、浸會大學的學生組成，將獲贈 25,000港元現金獎勵，獲資助到訪其他迪士尼度假區交流，並贏得迪士尼幻想工程的工作機會，於香港進行為期3個月的實習。實習期間可與幻想工程師合作，聽取他們的寶貴經驗。此機會為多位歷屆得獎者，打開了幻想工程事業的大門。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，這個比賽為年輕人提供展現創意的平台，並有機會向業內頂尖的專業人士學習。

幻想工程從構思至建築 創造各地迪士尼設施

華特迪士尼幻想工程是個創意機構，它從構思至建築，一手創造世界各地所有的迪士尼主題樂園、度假區、遊樂設施以及郵輪。

迪士尼幻想工程挑戰賽由美國華特迪士尼幻想工程於1991年創立及贊助，旨在培育下一代的故事家和創造家。香港迪士尼於2011年成為首個在美國以外的比賽地區。參賽的大專院校學生結合技術、美術和創意，設計多項嶄新的虛擬體驗，融入多元理念，體現迪士尼精神。

2025挑戰賽的申請將於今年6月開放，詳情將稍後公布。