林村夜市開鑼　檔主稱人流未必及日市　對生意不抱期望：開心下算

農曆新年將至，大埔今年首辦「林村許願夜市」並於今日（7日）開鑼，有以往擺日市的檔主認為，夜間人流未必及得上日間，因人流以日間來拜神的市民較多，故主力做日間生意。有檔主則認為大會可提早作活動宣傳，對生意沒抱大期望：「諗住參與下，開心下就算。」



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大埔今年首辦的「林村許願夜市」，設美食、年花、手作製品攤位。售賣手作香薰產品、香水的檔主葉先生表示，未有擺夜市的經驗，而對於生意亦沒有特別期望，希望「做到就做」。

不過他稱，往年會在同一地點擺日市，被問及會否擔心與其他年宵市場有人流競爭，他表示不擔憂，因本身無意做年宵攤位，僅打算在年初一往後的日子設攤，「呢幾日（年廿八至年三十）叫Bonus，唔係真係特別話驚呢樣嘢。」

葉先生稱，市民一般會選擇在日間到訪林村，至於夜間會否到來，他表示並不確定，「夜晚我都覺得未必真係咁多人轉入嚟呢個地方，因為大家入嚟林村真係許願，拋（寶牒）許願樹。」

手作香薰產品、香水的檔主葉先生表示，未有擺夜市的經驗，而對於生意亦沒有特別期望，希望「做到就做」。（洪芷菁攝）

至於夜光寶牒能否吸引人流，他則認為是一種噱頭，人流未必及得上日間，「畢竟如果真係拜神類，都會係日頭拜。」故此，葉先生表示會主力做日間生意，不過亦希望多了夜市，會令生意增加。

首次擺日、夜市、經營元朗花店的鄭小姐認為，主辦單位可以提早一些在活動開始前兩至三星期宣傳活動，對於生意額的期望，她則稱沒有想過這方面問題：「諗住參與下，開心下就算。」

首次擺日、夜市、經營元朗花店的鄭小姐稱，沒有想過這方面問題：「諗住參與下，開心下就算。」（洪芷菁攝）

另外，有攤位售印度特色的共融產品，例如印度特色奶茶、零食、手繪等，而在周五（9日）會有印度功夫表演，以及少數族裔學生表演舞獅。攤位由新時代青年協會及種族共融教育及福利協會負責。

立法會議員暨新民黨常務副主席黎棟國出席該攤位的啟動儀式，他表示市民除了來林村許願，也可品嚐一些地道美食。新時代青年協會及種族共融教育及福利協會新時代青年協會主席劉文杰則稱，市民可感受不同的文化色彩，亦希望可吸引不同種族人士來，同時感受中國人過年的氣氛。

帶小朋友來遊玩、大埔區居民余小姐認為夜市的貨品價錢合理，最吸引的是遊戲攤位，因為小孩玩得開心，而且遊戲回報高，贏了一隻大玩具公仔。她又表示，新年期間會留港消費，「始終今年疫情之後正式Full gear去準備啲嘢，我見政府都咗好多唔同活動，都可以參與。」

大埔區居民冼女士及李女士買了鮮花和烤核桃等，李女士指花費約一百元購買幾一束百合花及大菊。李女士稱，會帶在其他區的朋友來到林村夜市，新年除了會在香港遊玩、帶其他區朋友來逛林村夜市，她亦指不早前已經從外國旅遊完後回港，並計畫在年初一後北上遊玩。

直至大約六時半，現場有部分攤位的燈光突然熄滅，不足一分鐘後恢復正常。

大埔「林村許願夜市」並於今日（7日）開鑼，一連七日至2月13日，於下午5時30分至9時30分舉行。市民可以首嘗於夜間擲「發光寶牒」祈福，場內亦設有多個發光燈和同造景裝置供拍照打卡以及不同遊戲攤位，例如「幸運拋幣」、「趣味投壺」、「籃球狂熱」等。