大埔林村下周三起一連7日辦許願夜市　Chubby Hearts情人節快閃

「18區日夜都繽紛」的活動陸續推出，大埔林村許願廣場下周三（7日）起，一連七日把許願時間延長至晚上，市民夜間擲「發光寶牒」祈福，一睹夜光許願樹。另外，Chubby Hearts 懸浮心形打卡裝置將於情人節「快閃」許願廣場。



大埔林村許願廣場下周三（7日）起，一連七日把許願時間延長至晚上。（主辦單位提供）

農曆新年將至，大埔「林村許願夜市」將於2月7日至13日，下午5時30分至9時30分舉行。夜市由大埔民政事務處、大埔區議會和林村許願廣場發展有限公司籌辦。

市民可以首嘗於夜間擲⁠「發光寶牒」祈福，一睹夜光許願樹。場內亦設有多個發光燈和同造景裝置，供市民在林村夜色下拍照留念。

Chubby Hearts紅心裝置藝術首登亞洲，屆時更會在情人節（2月14日）「快閃」許願廣場。夜市亦設有嘉年華遊戲攤位，供大小朋友一試運氣和眼界。同場亦會供應多款美食，包括許願包、城大農場牛奶及牛乳雪糕、各式傳統及街頭風味美食、本地漁農業產品等，⁠⁠慈山寺更會限量派發素包；另會設有售賣特色產品攤檔，由開運精品、風車、氣球、手作工藝品、飾物等。

設免費穿梭巴士 附近一帶不設泊車

為方便遊客暢遊夜市，主辦單位指，將特設免費穿梭巴士往返太和及許願廣場，另亦設香園圍服務專線方便跨境旅客。夜市期間現場一帶不設泊車，市民宜利用公共交通抵達會場。