港大教育學院伺服器遭入侵　400訪問學者及7000學生資料外洩

港大教育學院電腦伺服器於上月30日遭受網絡攻擊，校方事隔約一周後對外公布，學院一些內部文件有機會被外洩，經初步評估，檔案可能涉及個人資料，包括約400 名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究式研究生課程申請人的摘要。院方指，目前無證據顯示外洩任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。



港大教育學院公布，電腦伺服器於上月30日遭受網絡攻擊。（資料圖片）

香港大學教育學院電腦伺服器於 1 月 30 日遭受網絡攻擊，校方發現事件後即時確保伺服器連結已中斷，並外聘網絡安全顧問及港大資訊科技服務（Information Technology Services）立即就事件展開徹底調查。

外洩文件涉會議紀錄、內部指引

事隔三日後，教育學院於2月2日起得以檢視相關的日誌檔案，發現學院的一些內部文件，包括課室預約記錄、內部指引、系統管理文件，及自2012年起的會議議程文件和會議記錄，有機會已被外洩。

經初步評估，檔案可能涉及的個人資料包括約400 名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究式研究生課程申請人的摘要。校方指，目前無證據顯示外洩的資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。

已報警及向私隱公署報告

教育學院譴責一切形式的非法網絡活動，並已就事件報警及向個人資料私隱專員公署報告。學院續指，正積極檢視事件及採取可行的措施，以減低事件帶來的影響，並按港大資訊科技服務的意見加強整體網絡保安措施。學院稱，正就此事件通知學生和校友，將持續檢視情況，適時再作進一步通知。

教育學院表示，對今次事件深表遺憾，向可能受影響的人士致以衷心歉意，促請他們提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用。