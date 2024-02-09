直徑12米Chubby Hearts情人節起中環飄浮　搞手教打卡站得遠更美

農曆新年過後就隨即就是情人節的到來，由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」將於2月14至24日，在香港多處上空飄浮巨型紅心設計裝置。



香港設計中心業務發展及項目總監林美華（Sam Lam）表示，期望透過是次項目，可傳達「愛」及正面訊息予香港人，她又教授如何打卡拍照的效果最有美感，觀看時不必與心心站太近，反而站遠一點，更能與心心一同自拍打卡。



由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」將於2月14至24日在香港多處上空飄浮巨型紅心設計裝置。（受訪者提供圖片）

一連11日長駐中環 14至15個快閃景點

Chubby Hearts 早於2018年在倫敦登場，當時亦成為全球設計界的熱話。而Chubby Hearts 將在今年的情人節至元宵節期間（2024年2月14至 24日）首次來到亞洲，為香港景觀增添更多趣味和創意，項目總監林美華期望可加強節日氣氛之餘，同時彰顯香港作為匯聚中西文化的國際都會的魅力，為香港帶來正面的能量。

是次Chubby Hearts中體積最大的全新作品，將於香港首次亮相，直徑達12米，較倫敦所展出的大4倍。香港市民和遊客可在展期內，於中環皇后像廣場花園與巨型飄浮紅心打卡，每天展出時間為下午1時至晚上9時。

除了長駐中環的打卡位置外，也將會設有15至16個「快閃」打卡位分布在香港各處，暫已公布首日3個打卡位置，包括旺角花墟（上午10時至下午4時）、大埔林村許願廣場（上午10時至下午6時）及堅尼地城卑路乍街海濱（上午10時至下午6時），所有裝置擺放時間預計為6至8小時。

林美華就為大家提供「打卡」貼士，她指「距離係有美感」，觀看時不必與心心站太近，反而站遠一點，更能與心心一同自拍打卡；而民航處要求，心心底下設清空範圍，市民不能站立於其下。

香港設計中心將陸續在社交媒體或網站公布當日紅心飄流的位置，市民可留意相關網站之餘，或可不經意地在城市發現它的存在。

總監：設計師擔當推廣可持續發展重要角色

林美華表示，香港設計中心不只是一個做藝術的公司，亦會希望設計的作品可以為社會帶來正面的影響，而這亦是當初機構邀請Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch的原因。

Chubby Hearts早在倫敦登場時，成為全球設計界熱話。她形容這是一個非常優秀的設計案例，其作為一個社區營造的項目，能夠活化城市，在城市中帶出一些驚喜及更不同的感覺，甚至Anya也是可持續時裝的先驅，因此她希望藉一個精彩的案例，為香港可持續發展帶來更多可能性，同時推廣公共理念，認為「設計師都可以作為一個好重要嘅role，去推廣sustainability。」她提到，曾在倫敦飄浮過的一個Chubby Hearts，會在香港重；而是次項目所製作的心心，也會全部保留供日後使用。

林美華表示，Chubby Hearts在倫敦展出時獲得倫敦市政府的支持，作為一個公共藝術的項目去擺放；而今次香港Chubby Hearts 亦獲得香港政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助。

是次在中環飄浮的直徑12米Chubby Hearts，是過往在倫敦未有出現過的作品，她表示，Chubby Hearts看似設計簡單，惟不是大家想像得如此容易，皆因在公共空間做藝術項目時，都必須與各方作協調，包括不同場主、政府及民航處等。

林美華表示，香港設計中心不只是一個做藝術的公司，亦會希望設計的作品可以為社會帶來正面的影響。（鄭子峰攝）

用作品帶出「共情」

她表示，與各個持份者談及項目時都是一拍即合，現時全港有超過100個屏幕和交通工具，都會見到相關的動態和平面設計作品，皆由相關持份者贊助，故「我哋好睇到呢個作品嘅力量」，同時期望作品可以令更多人喜歡留連在香港，令市民或旅客都可「留意多啲我哋香港Skyline嘅美喺邊。」從而可令人感受到一種「共情」。

「最正嘅係，你不經意喺城市入面，見到呢個心嘅出現。」她提到，香港人不容易將愛說出口，但其實「大家都生活得很努力，我們需要一啲安慰，需要去spread love。」因此希望作品為大家帶來正面訊息。

她預計，是次項目可吸引到十萬個訪客來港，希望可讓更多人見到當中的設計的價值，除了靚之餘，亦相當重視其背後的功能性。Chubby Hearts作為一個創意旅遊項目，她期望可以公共藝術和設計作品將遊客、觀眾帶去城市的不同地方，可以欣賞到「我哋香港原來係咁正。」

Chubby Hearts易受天氣影響

林美華指，Chubby Hearts 其實很容易受天氣影響。假如當日天氣情況差，或會取消當日的飄浮紅心，並改在星期三、六或日重新擺放。而在直徑12米Chubby Hearts下，全天候24小時會有技術及安全支援隊，以確保為觀眾帶來最好的體驗。