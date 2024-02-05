億元六合彩｜新春金多寶2.14情人節攪珠　頭獎一注中料可獲1.18億

龍年將至，賽馬會宣布六合彩新春金多寶2024將於下周三、即2月14日年初五情人節攪珠，估計10元一注獨中頭獎，可獲高達1.18億元。本周四（8日）晚攪珠後，各場外投注處、電話投注及數碼平台售新春金多寶彩票，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。



▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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龍年將至，不少人都會買六合彩測試新一年的運程，賽馬會宣布六合彩新春金多寶2024將於下周三、即2月14日年初五攪珠，估計10元一注獨中可獲高達1.18億元。

自2002年7月4日六合彩增加至49個數字後，截至本月3日攪珠結果，最多出現號碼為49，總共470次，其後依次為30（468次）、10（461次）、22（458次）、34（456次）及４（450次）；當中只有兩個號攪出次數不足400次，分別為19（391次）及25（397次）。

近約20年49個號碼攪出次數。(馬會六合彩網頁圖片）

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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馬會22間場外投注處將於大年初一（10 日），由下午4時至晚上11時30分提供服務。該22間場外投注處分別為觀塘廣場、大圍道、天水圍、屯門市廣場、筲箕灣寶文街、深水埗汝州街、將軍澳尚德、青衣城、黃大仙豪苑、大埔廣場、上水石湖墟、荃灣青山道、九龍城衙前塱道、葵涌榮芳路、旺角彌敦中心、灣仔軒尼詩道、香港仔田灣、西區屈地街、馬鞍山廣場、元朗青山公路、北角電氣道及中環士丹利街。

而其餘的場外投注處於農曆新年期間服務時間#將安排如下：

十大幸運投注站

▼2024年1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼

