黎智英案｜黎想外國施壓迫港落實訴求　陳沛敏覺黎訪美符合這立場

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，前《蘋果日報》副社長陳沛敏今午（7日）繼續作供。控方提及《蘋果》曾於2019年10月報道黎再訪美會見參議員，陳指黎事後沒有與她商討，但她認為黎此行與其一貫立場相符，故不感意外。她又稱當時坊間提出撤回條例等訴求，認為黎是想透過外國政府施壓，令港府落實這些訴求，但黎未有直接說如何施壓。由於當時美國國會正在討論《香港人權與民主法案》，她相信黎是想藉這類法案施壓。



陳沛敏稱她休假時由林文宗(左)負責設定標題。(資料圖片)

休假時由林文宗負責設定標題

控方引述《蘋果》於2019年7月29日的頭版報道〈生雞蛋來襲 催淚彈還擊 警亂槍狂掃平民〉，主控官張卓勤指報道相片可見，當日現場有示威者將一架燃燒中的手推車推向警方，為何《蘋果》卻以「生雞蛋」做標題？陳指她於報道見報前一日休假，沒有參與編採會議，但指若她休假，或會由執行總編輯林文宗負責設定標題。

曾獲黎邀請至其家晚飯

控方另引述黎智英曾於2019年8月，邀請陳到其寓所晚飯。陳稱有應邀但不記得有否其他員工出席，亦不記得討論了甚麼，一般與黎見面都會談及公事。陳又提到黎亦試過邀請「一大班人」到其寓所吃午餐。

陳沛敏承認曾獲邀到黎智英家食飯，但稱與黎一般只會談公事。(資料圖片)

黎會在飯盒會分享他對時局看法

陳又指，黎約於2019年開始在《蘋果》大廈VIP房舉辦「飯盒會」，該會通常都會定下一個主題，再邀請相關編採主管出席，若該次會議主題與實體版有關，她便會出席。出席的員工會匯報近來的工作情況，黎會分享他對時局的看法，如他認為反修例運動的新聞要做得好，警暴新聞要做得更深入等。被問到「飯盒會」是否因應黎於2020年12月遭還押而暫停，陳指「飯盒會」在疫情爆發後仍有舉行，她並非每次都有出席，未能清楚記得最後一次是何時進行。

相信黎立場認為港台命運有相連關係

控方引述《蘋果》於2019年8月一則宣傳訂閱制的廣告，內含「明日台灣民主，失守還是堅守？」、「升級壹會員 港台命運共同睇」等字句，並問「港台命運共同體」是否《蘋果》的立場？陳指該則廣告是由編採部設計，並非由她負責，但認為廣告「食字」，是想宣傳訂閱者可同時瀏覽台灣《蘋果》內容。陳又說：「係咪台灣同香港嗰個命運有相連關係，咁我諗呢個係黎生個立場囉。」

頭盔面罩供同事採訪時使用

控方又展示陳與黎助手Mark Simon的訊息，後者提及可提供質素好的頭盔、面罩及防護衣物。陳稱因當時示威變得頻密，示威現場「兵荒馬亂」，記者採訪時需用上這些裝備。她形容：「我純粹一個禮貌就話多謝，其實我都冇認真對待呢個提供協助嘅message。」

陳沛敏稱與Mark Simon見面時會打招呼，但不會詳談。(資料圖片)

黃之鋒訪美Mark Simon曾問有否人訪問

控方追問陳何時開始認識Mark Simon，陳指她升任副總編輯才開始留意Mark Simon，因為當時：「有個外國人喺公司入面，大家會八卦吓呢個係邊個嚟。」她形容大家見面時會打招呼，但不會詳談。另於2019年9月在訊息中，Mark Simon問陳有否派人採訪黃之鋒及何韻詩訪美之行。陳確認當時黃及何的確曾去華盛頓。

對黎再訪美不感意外

及至2019年10月，《蘋果》報道黎再度訪美會見官員，陳指黎該次訪美後並沒與她商討，但認為黎赴美與其立場相符，故她不感意外。她又指當時坊間提出撤回條例等訴求，黎的立場是想透過外國政府施壓，以令港府落實訴求。至於如何施壓，陳指黎未有直接說。由於當時美國國會討論《香港人權與民主法案》，她相信是想藉這類法案施壓。

控方指留意到該篇報道的電子版寫上「國際戰線速報」，並問「國際戰線」是否由《蘋果》創立？陳回答：「我所知係冇囉。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022