黎智英案｜黎向高層轉發董橋訊息：要鼓吹香港價值不容共產黨摧殘

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（6日）踏入第24天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供，她提到2019年反修例事件時，黎支持抗爭，並想催谷更多人上街，曾發訊息叫高層想辦法，並說：「現在情況實在太靜，好驚。」《蘋果》後來破例在底頁刊登政治漫畫家尊子所畫的漫畫。黎之後又稱，希望找來更多「有份量的人」，如法官、宗教界人士等，分享他們對修例的看法，並認為找泛民談談意見已經沒有新意。黎又向她轉發前社長董橋發給他的訊息指：「我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘。」



《蘋果日報》副社長陳沛敏（左二）指黎智英在2019年反對修例的立場非常鮮明。（資料圖片）

陳曾向黎發送林榮基資料

控方今展示陳沛敏與黎智英之間的Whatsapp對話，陳於2019年4月26日向黎傳送前「銅鑼灣書店」店長林榮基於「維基百科」及港台節目《鏗鏘集》Facebook專頁的資料，黎回覆說：「沛敏，我這樣寫可以嗎？」隨後發送一段有關林榮基的文字，描述了林在深圳被扣押5個月後，再被遣返香港，之後就沒再返內地，成了「帶罪在身的中國逃犯」。

黎在其專欄寫有關林的文章

陳在庭上解釋，當時黎著她提供林榮基的個人資料，相信是用作撰寫其個人專欄「成敗樂一笑」時參考，之後黎將她傳出的資料整合成一段文字，並叫她核對內容是否有錯。控方指黎於同月28日在「成敗樂一笑」發表一篇題為〈請站出來 保住最後防線〉的文章。

民陣遊行日底頁印尊子漫畫

2019年4月28日，民陣舉辦反修例遊行，事前黎曾與陳商討有關《蘋果》印製海報的事宜。當時黎著陳詢問工黨李卓人需要印製的數量，並稱李會派發海報，無需《蘋果》派發。陳在庭上指，以往《蘋果》只會在七一印製由政治漫畫家尊子設計的海報，但該次遊行「特別破例」印製海報。控方展示當日《蘋果》頭版新聞〈今上街反惡法〉，底頁則為尊子的漫畫，畫中寫有「反惡法 倒林鄭」。

陳沛敏指智英亦很著緊2019年的遊行，很想催谷更多人上街。(資料圖片)

黎不斷向高層發訊息表示想催谷人上街

陳稱不肯定印海報是誰的主意，並說：「因為大家當時覺得黎生都好重視嗰一次遊行，咁所以我哋就都係個一日都有印個漫畫出來囉。」她續解釋，當時黎不斷向張劍虹、羅偉光等編採高層發訊息，表示希望催谷更多人上街，又詢問如何替民陣印海報，高層之後亦有在編採會議討論訊息。

陳同意黎很著緊遊行

法官李運騰追問黎對修例的看法，陳指黎反對修例，支持抗爭。庭上展示的訊息中，可見黎曾在遊行前一日向陳發訊息說：「沛敏請想想有什麼我們還可做催谷市民上街？現在情況實在太靜，好驚。」陳同意這段訊息反映黎當時著緊遊行。

向陳轉發彭定康對修例的評論

控方指遊行前一日，黎向陳轉發他與人權組織「香港監測」的創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）的訊息對話，當中包括彭定康就港府修例的評論。陳指這些訊息意思即是「可以喺《蘋果日報》刊登彭定康講個啲嘢。」她認為這算是黎下達的指示。

陳沛敏指《蘋果》在2019年6月的一次遊行中，曾破格在底頁印上尊子設計的漫畫。（鄧倩螢攝）

黎反對修例態度好鮮明

此外，控方引述《蘋果》曾於同年5月報道黎於外國記者協會一個活動的發言，陳指當時黎「好鮮明咁去反對條條例」，加上民間及泛民都對政府修例有意見，故當時《蘋果》亦有一系列關於修例的報道。

曾轉發董橋訊息指鼓吹的不是香港要民主

控方另引述黎曾向陳轉發由《蘋果》前任社長董橋的訊息，提到號召民眾上街的人非常重要，並建議《蘋果》找李柱銘、陳日君等人分享對修例的看法，稱：「你們的報紙每天有個方塊讓有份量的人說幾句『送中 』看法，六月九日的人數會多很多。」董最後稱：「我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘。」

指示要找有份量的人作評論

陳確認黎後來曾就此與她討論， 希望在6月9日遊行前找一些「有份量嘅人」說說修例引起的憂慮，如法官、宗教界人士等。她補充說：「即係佢係覺得如果再由泛民講，已經冇新意，或者對於讀者來講已經唔係新聞。」陳事後再與同事商量此事，希望盡量找一些法律界人士談談意見。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022