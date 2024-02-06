黎智英案｜憂抗議聲減條例捲土重來　黎著陳沛敏要逐漸加劇行動

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，前《蘋果日報》副社長陳沛敏今午(6日)繼續作供。庭上提到，2019年6月9日反修例遊行有多人上街，黎當晚曾向陳發訊談及這事，黎更曾建議用：「香港人乾杯﹗」為標題，陳稱她最終未用選用，但有跟黎的方向定題，她又指，當日有過百萬人上街，她和黎都很高興。



數天後黎再向陳發訊息，稱擔憂至月底抗議聲音減少，條例會捲土重來，故建議陳要行動逐漸加劇，《蘋果》之後的標題繼續呼籲上街。陳同意並稱，黎指時任特首林鄭月娥暫緩修例只屬「策略」，認為港府必須撤回條例，她在起題時亦有參考黎的意見。



陳沛敏指黎智英見百萬人上街，曾建議標題用：為勇敢的香港人乾杯。（資料圖片）

黎稱與董橋交換訊息時想到好標題

陳稱在2019年6月反修例運動時，黎曾發訊息指，《蘋果》應該訪問一些聯署學生，從而「激發其他學生69（6月9日遊行）出來」，她之後安排同事跟進。及至6月9日當天，黎向陳發訊息形容遊行「全城佈滿」，並轉發他和《蘋果》前任社長董橋的訊息，當中董說：「Jimmy，你和你的報紙的努力沒有白費！為勇敢的香港人乾杯！」黎則回覆指：「為勇敢的香港人乾杯！⋯這是個好標題。」

陳最後取題香港人漂亮的固執

黎之後著陳考慮以此作為翌日頭版標題，陳當時回應：「我們研究一下，或用地道的語言表達這意思。」陳確認《蘋果》翌日刊登題為「香港人漂亮的固執 1,030,000」的頭版報道，乃屬黎在訊息中建議的方向。訊息亦顯示二人當日的後續對話，其中黎說：「一定超過一百萬！值得乾杯。」陳及後亦回覆說：「越夜越美麗。」她同意當時和黎均對遊行人數眾多感到高興。

黎憂條例捲土重來著陳迎接詭計來臨

及至6月14日，黎再向陳發訊息指：「胡志偉他估計待6月尾的G20峰會習近平主席和特朗普會面過後，市民抗議聲音減少，令習主席不會在美國面前丟面後，條例就會捲土重來。我們只好行動逐漸加劇，迎接詭計來臨！」控方引述《蘋果》翌日頭版標題「惡法擬暫緩但不撤 遊行前夕 林鄭緩兵 明天照上街」，並問黎的看法與這個標題是否有關？陳同意，解釋指黎當時認為林鄭暫緩推動修例純屬「策略」，港府必須撤回條例，她起標題時亦有考慮到其意見。

2019年6月15日林鄭月娥宣布暫緩修訂逃犯條例工作，陳沛敏指黎智英認為只是刺略。（資料圖片／梁鵬威攝）

七一呼籲繼續上街

同年7月1日，《蘋果》刊登頭版報道「惡法未撤回 林鄭未下台 今日再上街」，並隨報附送特刊《逆權六月》。陳指該特刊是攝影記者拍攝遊行、示威等場面的相片結集，她估計《蘋果》大部份讀者反對修例，加上當時曾有過百萬上街：「佢哋好多可能都想keep呢份booklet囉」。法官李運騰追問，既然《蘋果》讀者都會支持，為何特刊免費附送，而非額外出售？陳認為特刊算是一個宣傳品，希望藉此吸引更多人買《蘋果》，以示支持修例運動。

逆權兩字被韓國電影採用而為人熟悉

陳另主動提到，法庭傳譯對於「逆權」的翻譯不一致。控方遂問及特刊標題中「逆權」的意思，陳分拆兩字解釋，指「逆」帶有「反抗、對抗」的意思，「權」則指「當權者或政府」，故「逆權」簡單來說便是「反對政府」。她又稱「逆權」這兩個字並不常用，但因當時出現數套韓國電影名稱都用了「逆權」一字，這個詞語便開始為港人熟悉。

反送中是針對條例的說法

法官李運騰追問，特刊使用「逆權」兩字，是想帶出甚麼訊息？陳指2019年6月發生兩次反對政府措施的大型遊行，使用「逆權」兩字正好概括兩場遊行。控方又指《蘋果》部份刊物使用「反送中」一詞，李運騰問陳，若與「逆權」相比，哪個詞語較為？陳認為「反送中」針對條例，「逆權」則著重政府施政。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022