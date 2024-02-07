美斯日本上場｜港球迷直言更憤怒　批在港表現傲慢及不尊重

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，被全場報以噓聲，多名球迷不滿要求主辦方「回水」。



在日本記者會上解釋因不適未落場的美斯，今日（7日）在對神戶勝利船的比賽中，約60分鐘後備入替，更有靈活走動及射門，踢足30分鐘。早前為兒子到Tatler討公道的球迷Jameson Gong接受《香港01》訪問時，指美斯在日本表現開心，在港卻表現出傲慢及不尊重，形容在日本出場令他更加憤怒，並直言不會再支持美斯：「美斯不支持我們球迷，我們如何支持他？」



▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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強調若受傷可即場向球迷解釋

美斯今日隨隊在日本東京作賽，戰至約60分鐘後備入替，全場又跑又扭，更示範帶波過人，與對港隊時靜坐在後備凳上形成鮮明對比，再次引起香港球迷熱議。早前為兒子到Tatler及上街討公道的球迷Jameson Gong，在美斯上陣後表示，對美斯感失望，更形容令球迷更加憤怒。

他表示，美斯在日本的表現不像受傷，又強調即使美斯在港真的受傷也沒問題，可以在完場後拿起麥克風向全場球迷解釋道歉，甚至可以透過簽名緩解現場球迷憤怒：「這樣我們就可以原諒他，事件亦會翻開新一頁」。他指當時賽後美斯無解釋原因，認為美斯在日本表現開心、在港卻滿懷不悅。

早前曾為兒子到Tatler及上街討公道的球迷Jameson Gong，在美斯上陣後表示，對美斯感失望，更形容令球迷更加憤怒。（資料圖片）

認為美斯根本不願意在香港

Jameson Gong又說，美斯在港完場時照片及影片均表現出不尊重及傲慢，甚至不願意與特首李家超握手，加上他落飛機時離開講台的影片，「他的肢體語言只是在向所有人表示，那三天他不願意在香港，你知道的，只是因為錢。」

他強調，大家花不少金錢支持他，但在日本門票相對更便宜的日本卻如此賣力，令所有人都很憤怒，更稱美斯至今在日本記者會上的解釋、微博上的聲明等，都未曾就事件道歉：「因為球迷買了一張票，讓你（美斯）出名了，我們（球迷）有份支付你的房子、車甚至是你兒子的衣服，你知道我們付那麼多錢只是為了見你。」

問及以後會否支持美斯，他斬釘截鐵的說：「不會（No）」，直言：「美斯不支持我們球迷，我們如何支持他？」

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在日生龍活虎 方保僑：如果錫身好似講唔通

資訊科技商會榮譽會長方保僑在周日下午兩時許，便進場等待觀賞球賽。他原以為是千載難逢的機會，可欣賞美斯的精湛的球技，惟事與願違，美斯一直坐在後備席。因此在比賽結束後，他亦感到大失所望，沒有留下來觀看頒獎環節，與其他球迷一同離場。「我覺得如果你嚟得表演，咁你應該交足課，但𠵱家似乎嚟到香港冇交足功課。」

方保僑表示，明白球星盡量在退休前，參與表演賽賺錢，惟美斯在事後才傳出受傷的消息，今日卻在日本的球賽中「生龍活虎」上陣，對此感到懷疑。「係咪可以踢到30分鐘？如果佢咁錫身，為咗唔踢呢啲表演賽留力，或者希望好返踢返美國賽嘅，好似講唔通。」

方保僑。（資料圖片）

方保僑並指，即使坐在電視機前觀賞直播的球迷，亦會感到受騙，因時間亦是成本。因此他敦促主辦單位交代清楚事件，否則將釀成公關災難，日後市民會提防該主辦方舉辦的活動。「我覺得不論你係買咗880蚊，或者4880蚊嘅飛又好，你都期望睇啲野。坦白講，呢隊波如果冇美斯，冇蘇亞雷斯，都唔值得咁多錢啦。」