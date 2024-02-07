美斯無上場｜衝落場獲碧咸簽名球迷：球王今晚日本若出場會更失望

周日（4日）國際邁阿密（Inter Miami CF）對港隊表演賽因美斯 （Lionel Messi）沒有出場而以噓聲告終。不過一位球迷就成功在球隊老闆碧咸（David Beckham）繞場致歉之際，成功衝到場內與偶像合照與簽名。這名球迷今早（7日）接受電台訪問時透露事後已被「摘名」，不排除後續追究。他表示，對美斯未有落場感到相當失望，又指若然今晚美斯於日本作賽，將會更加失望。



美斯於日本記者會回應問題，曾稱未能在港作賽是不幸，期望日後再有機會來港比賽。（Getty Images）

雖然成功取得偶像合照與簽名，不過購買了2,980元門票入場的球迷Sam今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，對美斯未能落場感到相當失望，「本身以為點都踢幾分鐘」；他又認同，美斯此行確有少許不尊重球迷，又指若然今晚美斯能於日本作賽，將會更加失望。

被問到主辦方應否就此作出賠償，這位球迷就認為：「有嘅大家會『啹』好多」，若可退回門票半價已能接受，「千零蚊睇到布斯基斯（美斯效力巴塞時期隊友）都值」。

Sam Lai成功衝進場內與碧咸合照，碧咸又在他的99年版本曼聯球衣簽名。（IG圖片）

至於事後被抄下姓名、地址的他亦指，已被告知政府不排除就此罰款或控告作追究，惟他事前已作心理準備，「一早預咗去做」，又指若然美斯有落場，都會照樣衝進場內，「但美斯唔落場就無計」。

Sam表示，雖然抱著「唔知埋唔埋到身，只係知自己想試咗先」的心態，但他稱，當刻看到碧咸著保安不要制止自己已相當激動；他又提到，自己身為曼聯球迷，能夠與偶像相擁感覺「好唔真實」。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼

