美斯無上場｜消委會投訴升至825宗　涉款559萬　仍未獲Tatler回覆

撰文：郭梓謙
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國際邁阿密與港隊表演賽球王美斯 (Lionel Messi) 沒有上場風波，消委會截至今日（7日）下午5時，共接獲825宗有關投訴，當中有678宗為本地消費者投訴，147宗為旅客投訴，涉及金額合共559萬，平均每宗個案所涉及的金額為6,776元，最高一宗涉及82,960元。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，暫未得到主辦方Tatler Asia回覆，該會正整合投訴數字並聯絡投訴人提供資料。她再次呼籲球迷保留票尾及一切交易記錄，以便跟進個案。

黃鳳嫺接受港台節目《千禧年代》訪問時指，在今早7時半累計錄得的547宗投訴中，本地消費者的所涉金額較高，平均花費7000元左右，推測可能是由於較多一家大細購票觀賽；另外現時投訴金額為1萬元以下的投訴佔420宗，1萬元以上有89宗；而2萬元以上則佔7宗，另有32宗沒有申報金額。

到上午11時，投宗增至629宗，總涉及金額逾415萬元；當中本地消費者為527宗，旅客則佔102宗，平均金額6599元，最高一宗涉24,224元。

黃鳳嫺又表示，目前仍然未有收到主辦方Tatler Asia回覆，消委會正整合投訴數字並聯絡投訴人提供資料。她再次呼籲球迷保留票尾及一切交易記錄，以便跟進個案。

▼2月4日　國際邁亞密對香港隊表演賽▼

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