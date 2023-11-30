核污水︱排放逾三月　港進口日本水產反升兩成　餐廳：𠵱家冇人理

日本東京電力公司自8月24日啟動首輪核污水排放工作，港府同日禁止日本共10個都縣的水產品進口，至今已滿3個月。政府最新數據顯示，日方排放核廢水之後一個月，本港今年10月的日本進口水產達1,700批次，比去年同期增加近兩成；日本食品進口貨值、日本水產進口貨值均錄得上升，未見下跌趨勢。



有日式餐廳負責人表示，日本排放核廢水之初對餐飲業打擊較大，很多同行於9月結業，惟事隔三個月，市民已經淡忘核廢水的影響，如今餐廳生意額已回復至以往八成，「話題性都過咗咁耐都冇事。」反之北上消費的熱潮才令本港餐廳生意未能回復以往光景。亦有水產批發商選擇於危機之中轉型，原本主力進口日本水產，轉為向其他歐洲國家入貨，倘更多日式餐廳願意向其取貨，不排除會增加日本水產來貨。



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今年10月水產進口1700批次 上升兩成

港府目前已禁止日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、 長野和埼玉共10個都縣的水產進口香港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽以及海藻。食環署食物安全中心回覆查詢表示，本港今年9月錄得日本進口水產共1,448批次，與去年同期1,447批次相若；今年10月錄得1,700批次，比去年同期1,417批次上升19.97%。

至於今年11月，截至11月20日，本港已錄得1,087批次，日本進口水產批次未見下跌的趨勢。

今年9月日本食品進口值9.17億 升近9%

政府統計處數據則顯示，本港錄得今年9月日本食品進口貨值為9.17億港元，比去年同期約8.93億港元，上升8.78%。單計水產，本港錄得進口貨值2.65億港元，比去年同期相差130萬港元，微升0.49%。至於其他食品，今年9月錄得7.05億港元，比去年同期6.28億港元，上升12.27%。

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排污水後一個月 日式食店生意回升

日式餐廳負責人、香港餐飲聯業協會會董陳強表示，自日本公布排放核廢水，直至當地正式啟動排放工作，8月底、9月初餐廳生意最差，每周下跌近四成，很多同行結業，他本身3間餐廳，亦已有2間餐廳結業，餘下一間餐廳則繼續暫停午市，以及每周停業一天，以減低營運成本。

然而，隨著政府公布的日本進口水產檢測結果並無異樣，生意已於約一個月後轉好，市民已回復信心。他指，餐廳如今生意額已回復至以往八成，「我唸輻射對餐廳影響已經告一段落，敢肯定咁講，而家都冇乜人去理、冇乜人去講。」反之，北上消費的熱潮，才是本港餐廳生意未能回復以往的最大因素：「我唸核廢水嗰個影響都冇乜太大，同埋啲人都忘記咗咁滯。」他表示，相信輻射對於日本食品的影響已告一段落。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強。（受訪者提供）

而家基本上都冇人提、冇人講，同埋冇人理，基本上。出嚟嘅效果，一來就啲人安心咗啦。二來嗰個話題性都過咗咁耐都冇事，啲人普遍都冇乜講呢樣嘢。 日式餐廳負責人、香港餐飲聯業協會會董陳強

水產批發商改由歐洲澳洲進口水產

海豐水產負責人郭先生表示，早前其店超過七成水產都是來自日本，日本排放核廢水之後，逾七成水產改為其他國家，如法國、西班牙、愛爾蘭、澳洲等，目前可以生意額勉強「拉返均」。

郭先生仍有於日本其他地區購入水產，但購買日本水產的客戶始終有減少，亦少了六至七成日本餐廳向他取貨：「我唸之前有攞開嗰啲，而家基本上都好少攞。」不過，他亦說目前情況已經好轉，如今已較多人可以接受日本水產，如果日後有更多餐廳希望可以入貨日本水產，不排除會增加當地進口貨品。