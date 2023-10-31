福島核污水｜日領事：對香港仍禁水產感遺憾　歡迎官員參觀核電站

受福島排放核污水影響，中國及香港早前禁止進口日本水產，「禁令」對當地水產業造成衝擊。日本駐香港總領事岡田健一今日（31日）在記者會上，對港府至今仍禁日本水產進口表示遺憾，又稱目前日本政府實施的多重監測，已可確保當地水產安全。他又表明，如港府有意派代表到福島核電站參觀，日方將會十分歡迎。



領事岡田健一（左一）表示，對於港府禁令感到遺憾，又指多重監測已可確保日本水產安全性。（陳葆琳攝）

31國今夏已撤銷禁令

日本於8月24日啟動第一輪核污水排放工作，港府隨即禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉共10個都縣的水產品進口，有關禁令至今仍生效。

岡田健一指，已有31個國家，於今年夏天取消日本貨品的進口限制。（陳葆琳攝）

日本駐香港總領事岡田健一表示，對此感到極度遺憾，並指全球約200個國家中，已有31個於今年夏天取消日本產品進口限制，除了內地、香港、澳門，只有俄羅斯、北韓等少數國家或地區，仍批評核污水的排放危險。

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他又提及，過去兩周國際原子能機構（IAEA）、包括中國在內的第三方分析機構的專家曾赴日本，並就福島縣的海水和水產品採樣，確認日本政府和東京電力公司的核污水排放工作正按計劃安全地展開，加上國際原子能機構已於福島核電站設立常設辦事處，相信多層架構的監測，已確保日本水產品的安全性。

對日式餐廳生意跌感痛心

他續指，領事館一直與本港日式餐廳保持恒常交流，並聽聞部份餐廳的生意下跌，他對此感到很痛心，又指日本餐廳來港，努力為港人提供美食，很不想看見他們面對這個困境。他十分欣賞港人在日方排放核廢水之後，仍然熱愛日本食物，領事館會繼續向港府提供科學證據，要求港府盡快撤銷入口禁令。

他說，已有很多國家政府代表赴福島核電站參觀，並表明如果港府有意派代表到福島核電站參觀，日方對此十分歡迎。

記者會上，領事館邀請前倫敦帝國學院外科與腫瘤學系分子病理學教授Gerry Thomas解釋福島核污水對健康的影響。Gerry Thomas 指，氚所發射的低能射綫能量極低，其物理半衰期為12.33年；生物半衰期為10至40天，對於人體組織而言，劑量屬非常低，不會於生物體內累積，他稱由於水生生物的生物學特性與人類基本相似，氚將會很快被排出體外。

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福島核電站水產品成份分析 無超世衞水質標準

日本水產廳增殖推進部研究指導課長谷川裕康指，日方排放核污水之後，每星期四次分析福島核電站南面及北面海域之中魚類、海藻、貝類及甲殼類的氚濃度，以作監察。他稱，有關水產樣本，直至現在均沒超出世界衞生組織的標準。