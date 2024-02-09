新春旅行團｜報復式遊日趨緩　出團減3成　有旅社擬攻內地長線團

農曆新年來到，港人四出外遊，但有旅行社表示，今個新春總出團數只有去年同期的七成，日本團跌幅最明顯，例如北海道去年每日有20多個團出發，減至每日10多個。



縱橫遊行政總裁袁振寧認為，日本核污水事件及近期發生大地震、機票及物價昂貴及港人北上熱，均減少旅客遊日意欲，加上疫後通關的報復式遊日潮逐漸冷卻，客人不再像去年初不問價報團，報復式遊日潮逐漸冷卻，而他觀察到顧客消費取向趨兩極，來年將重點發展內地長線團及高端貴價團。



永安旅遊亦指，受外圍環境因素影響，市民消費意欲趨向謹慎，因此亦轉攻郵輪遊，新春期間包船「歌詩達郵輪．莎倫娜號」遊日。



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北海道團由去年每日20多個團出發減近一半

「今年新春可以講係唔好，聖誕節都麻麻地。」袁振寧表示，農曆新年總團數跌至去年同期三成，其中日本跌幅最明顯，例如冬天最熱門的北海道，由去年每日20至25個團出發，減至每日10多個。

袁振寧認為，一系列負面因素均減少顧客的遊日意欲，例如早前鬧得沸沸揚揚的核污水事件，而年初日本石川縣7.6級大地震後，受影響的中部地區部份更未能成團，「啲客話唔去住。」

縱橫遊行政總裁袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

港人去年已多次遊日 不像去年初不問價報團

袁振寧又指，機票昂貴及日本物價攀升，僅住宿費已由1.5萬日圓倍升至3萬日圓，加上顧客去年已多次遊日，報復式遊日潮逐漸冷卻，不再像去年初不問價報團，「去完又要再去，復活節又再去，難啲囉。」

袁振寧原以為遊日需求減少，顧客或會改到韓國滑雪。惟事與願違，雖然團費只收6,000元10,000萬元，比日本便宜一半，但受床蝨事件影響，韓國團需求同樣不振。他估計機位供應增加或美元匯率下跌，才可再推動港人遊日。

▼2022年6月24日 縱橫遊日本首團▼



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顧客消費兩極 貴價團及大灣區巴士團受歡迎

取而代之是消費取向兩極化，袁振寧觀察到，顧客更樂意報貴價團，例如索價30萬元的南極團已在本周出發，而初試水溫的10萬元九州秘景團，受別墅入住人數所限，每團限最多6人，同樣一出即爆，由復活節加開至今年七月。「佢哋可能一年玩四次變咗玩兩次，但要玩最靚最貴嘅嘢。」

同時，大灣區巴士團於農曆新年亦出乎預期地受歡迎，袁振寧估計與北上熱潮掀起有關，連帶內地秘景團，例如內蒙古、新疆、稻城亞丁等地，亦有所推動。「再唔係冬天東北睇雪，秋天睇九寨溝。」

不過袁振寧表示，受惠於貴價團，營業額仍保持平穩，但有見目前本港經濟未明朗，恆指低迷，「市民有錢都收住喺褲袋」，因此來年將重點發展內地長線團及高端團，以回應顧客需求。

永安旅遊表示，復常後首個農曆新年，市民消費意欲趨向謹慎。（資料圖片／歐陽德浩攝）

永安旅遊︰市民消費意欲趨謹慎

永安旅遊表示，復常後首個農曆新年，受外圍環境因素影響，市民消費意欲趨向謹慎，再加上運力未恢復及高鐵春運政策，以致座位供應緊張，因此在多重因素下，旅遊業面臨一定挑戰。

永安旅遊又指，農曆新年中國線及東南亞團數，已回復至2019年的七成，惟因應航空運力未完全回復，機位供應量短缺，永安旅遊特意包船「歌詩達郵輪．莎倫娜號」，讓顧客歡度農曆新年。