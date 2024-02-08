休CAFE｜全港首間盲人按摩咖啡店3.7結業︰感激成就不可能的事

由社會福利署「創業展才能」資助、香港失明人協進會主辦的全港首間由盲人沖咖啡及提供按摩服務的休CAFE今日（8日）宣布因租約期滿，將在3月7日結束營業，持有已購買的按摩券或飲品優惠券，需要盡早前往餐廳兌換。休CAFE指，面對艱難的經濟環境，以及轉變中的消費模式，即使店舖即將關閉，香港失明人協進會的「流動品味咖啡加油站」仍會繼續。



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2021年開業正疫情 社企初心為視障咖啡師按摩師拓出路

休CAFE今日在社交平台表示，餐廳在2021年8月開業，只希望為視障咖啡師及按摩師開拓就業出路，即使疫情期間仍迎難而上，由零開始不斷學習，例如從最初的物色店舖及裝修設計，到後來網上按摩預約曾額滿，並提供偶像應援合作活動、外展按摩及咖啡到會服務。

感激沿途遇到的每一位，當然少不了休CAFE上下同事的努力，特別是一眾視障咖啡師及按摩師，他們相信自己的能力，也相信我們，一起成就很多看似不可能的事。 休CAFE

若持有已購買的按摩券或飲品優惠券，則要盡早前往餐廳兌換。（休CAFE網頁截圖）

租約期滿結業 感謝顧客支持

休CAFE感謝顧客的支持，讓社會大眾認識到視障人士的能力，並強調會繼續開拓不同機會，為視障人士發展就業能力。若顧客想體驗視障按摩師服務，或品嚐視障咖啡師沖調的飲品，仍可在結業到店內享用；至於持有已購買的按摩券或飲品優惠券，則要盡早前往餐廳兌換。

失明人協進會流動咖啡站續提供外展按摩及咖啡到服務

休CAFE又指，面對艱難的經濟環境，以及轉變中的消費模式，儘管店舖即將關閉，香港失明人協進會的「流動品味咖啡加油站」仍會繼續，提供外展按摩和咖啡到會等服務。