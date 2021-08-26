本港首間盲人按摩X社企Cafe開業　視障咖啡師：沖杯有溫度的Latte

疫下失業率仍未回復最低水平，弱勢的殘疾人士就業更為困難，有關注失明人士組織在本港開設首間結合沖泡咖啡及盲人按摩服務的社企餐廳，下月正式開業，為視障人士提供多元化就業機會。有視力僅剩不足兩成的視障咖啡師，疫情期間做過Food Panda外賣員、侍應及送貨，惟因弱視做得比人慢，如今透過培訓練靠觸感及聽力便能沖調一杯合格咖啡，冀讓外界看到「盲人唔係做來做去都係嗰幾份工。」



視障咖啡師子朗用手感受奶泡杯不鏽綱表面散發的熱度，便知奶泡注入咖啡時是否合格。(莫家文攝)

視障人士疫下難尋工作機會

「如果聽到出咗兩口奶泡就係Latte，三口奶泡就係Cappuccino，但係如果唔夠熱，奶泡就會變成奶水。」28歲的子朗在沖調室內沖咖啡時，以手摸着奶泡不鏽綱杯外表散發的熱度如是說。患有先天性嚴重弱視的他，僅餘視力不足兩成，只能依稀感受光暗與顏色，若要看清文字便要仿如「聞相」般，雙眼靠近至距離目標2至3厘米內才能清楚閱字，以往只能尋找不太倚重視力的工作，包括侍應、送貨員，甚至任職Food Panda外賣員，但與一般人比較下相對弱勢，「接一張外賣單，利用失明人專用發聲電話去到現場，行到好埋先確認位置，其他人一早做完張單，肯定比人慢。」礙於勞動巿場給予視障人士的機會不多，只能一邊做一邊找尋合適工作。

直至今年7月，香港失明人士協進會開辦咖啡師培訓班，完成後將於西營盤西源里開設的社企「休Cafe」進行實習，子朗本身喜愛飲咖啡，又想轉型，決意報名參加，目前已成為其中一名獲聘咖啡師，8月起開始在店內上班，一手負責壓平咖啡粉、入機、倒奶入杯加熱，打奶泡、拉花等各項流程，期望在9月開業前逐步上手，讓顧客飲到一杯合格的心形拉花Latte之餘，讓外人知道「原來盲人唔係來來去去都係任職按摩師、接線員嗰幾份工。」

副店長：視障學員更積極做好份工

另一名視障咖啡師朱仔，僅餘視力不足三成，做過送貨員、電子廠工人、後期製作等工種，以往「對部機多過對人」，難與外界有面對面的接觸，但現在完成沖調咖啡工作後，可以即時看到顧客反應，「沖到一杯好的咖啡，客人飲完好滿足，自己睇到亦覺得好滿足。」

聘請視障員工的「休Cafe」，除了有十多名視障咖啡師輪流上班外，尚有正副店長輪流督導，女副店長Carina稱之前在連鎖餐飲集團任職，發現視障咖啡師需要較長時間熟習流程外，與一般員工分別不大，她會在端出成品至顧客之前從旁觀察，適時作出指導，她反過來盛讚視障僱員更積極及具熱誠工作，肯學肯做，「佢哋做唔啱會主動問，好想做好杯咖啡為止。」

餐廳試業後9月正式開業 有駐場按摩師

香港失明人協進會總幹事高碧姬表示，「休Cafe」的構思，源於疫情期間視障按摩師因門店關閉無工開，於是設立按摩券對外發售，並安排視障按摩師在不同地點提供服務，保障收入，另一邊廂發現協進會旗下咖啡培訓班畢業的學員，無法在其他咖啡店配對就業，於是透過「創業展才能」計劃成功向社署申請撥款，在西營盤西源里開設一間同時提供盲人按摩聯乘視障咖啡沖泡服務的社企餐廳，今月先在周末試業，反應不俗，9月將會全面開張，認為兩種服務加上簡約式設計場地，為客人提供一個休閒慢活的空間，有信心獲得巿場支持。

「休Cafe」9月起周二至周日早11晚8營業，除提供一般餐飲及包場服務外，亦與一拳書館合作，周四定為心靈按摩日，在和風休息區放置免費書籍供現場客人借閱，周五至周日亦有駐場按摩師，接受預約及即時按摩，有興趣者可致電3611 9693查詢。