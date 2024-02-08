美斯香港｜「退錢哥」感背叛剪波衫不再為他花分毫：點解傷害我哋

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周日（4日）在國際邁亞密香港表演賽齋坐，三日後的昨晚（7日）在日本上陣又扭又射。周日離開大球場時怒叫國際邁亞密班主碧咸回水的林先生在小紅書平台稱喜愛美斯逾十年，得知美斯在日本表演賽中上陣後認為遭受到背叛，如「畀識咗好多年嘅朋友背後插一刀咁痛苦」，在片中剪爛10多年來購買的美斯球衣，發誓此生不再關注他及為他花一分一毫：「點解美斯你要咁傷害我哋？」



美斯球迷林先生當日離開大球場接受訪問時，怒斥碧咸「回水」。（網上影片截圖）

曾花10多萬元飛卡塔爾觀世界盃、兒子改名叫Lionel

「三千蚊睇呢場垃圾波，我真係好嬲，全場幾萬人都好嬲！碧咸！回水！」美斯球迷林先生因美斯並未在香港表演賽落場，感到失望，當晚他離開大球場接受訪問時，怒喊碧咸退回門票。

林先生昨晚10時，當美斯在日本上陣後於小紅書上載視頻表示，成為美斯的球迷已有10多年，2022年更曾花費10多萬元，飛往卡塔爾觀賞世界盃，甚至兒子的英文名，亦改成美斯名稱的「Lionel」。因此當他得知美斯來港後，與兒子均感到非常期待，「我個仔甚至乎開心咗幾日都瞓唔著。」

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美斯日本上陣 感受如好多朋友背後插一刀

林先生表示球迷均愛戴美斯，不解他當日的所作所為，認為受到背叛。「啱啱見到佢喺日本上場，我真係好傷心。此刻嘅心情我好似畀識咗好多年嘅朋友，突然間背後插一刀咁痛苦，點解美斯你要咁傷害我哋。」

以「粉腸」稱呼美斯 發誓不再關注他及花錢在他身上

影片的最後，他一邊剪爛代表美斯10號的國際邁亞密及阿根廷國家隊球衣，一邊表示從美斯在日本的表演賽上陣的一刻，已發誓不再關注及花費金錢。「 呢啲就係我平時支持佢買嘅球衣，以後呀，都唔會再喺呢條粉腸使一豪子。」