美斯日本上場｜體育專家稱如因傷在港無法出賽　需兩星期才復原

2月4日在香港大球場上演的國際邁阿密對港隊表演賽，球王美斯（Lionel Messi）因傷沒有上場，不過他昨日（7日）在日本舉行對神戶勝利船表演賽，以後備身份踼至完場，被人質疑因傷無法上陣的說法。



浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松今日（8日）出席電台節目表示，若美斯在星期日受傷至完全無法落場，理論上傷勢比較嚴重，需要一至兩星期復原，「3至4日係唔會發生到」。



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學者：美斯用身體活動話俾大家聽 身體無咩嘢

劉永松形容，美斯昨日在日本場的表現是用身體活動話俾大家聽「身體無咩嘢」，因為昨日美斯在日本場做出不同高強度運動運動。他指，從美斯MRI結果可見，他的肌肉、關節沒有特別問題，有可能是肌肉僵硬，但「唔至於落唔到場」 。

他稱，若美斯在星期日受傷至完全無法落場，理論上傷勢比較嚴重，需要一至兩星期復原，「3至4日係唔會發生到」，康復後亦應只能做較為靜態的運動。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松表示，產業化的概念是將一些相關的產品結合，將當中的效益最大化。（歐嘉樂攝）

運動盛事化需不同專業人才

他表示，若想運動盛事化就需要不同專業人才，他舉例，美國設運動律師，專門處理體育活動的條款。除此之外，港府在主辦、宣傳等均需要有運動方面專業人才。

立法會議員：事件對「M」品牌有教訓

立法會議員尚海龍表示，星期日亦有感到失望，生氣，直至昨日見到美斯在日本登場，他形容，「俾人詐騙嘅感覺」，他認為美斯昨日的表現不像有傷勢，認為美斯若真的有誠意處理相關問題，應該答應一個確實時間何時再到港出席球場。

他表示，今次事件對「M」品牌有一定的教訓，以後再有相類似活動需要派官員看主辦與表演者的合約。申請「M」品牌活動原需要提早6個月，但今次國際邁阿密對港隊表演賽只需要3個月，屬特事特辦 ，被問到以後是否不可再特事特辦時，尚海龍表示，不一定不可以，明白有時節慶活動、巡演活動等需在短時期內決定檔期，但需要派官員作審視。