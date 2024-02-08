入境處年結｜將軍澳總部6.11正式運作　增自助機申領身份證及護照

入境處位於將軍澳的新總部，將於今年6月11日正式投入服務，新總部設有「全新自助服務站」，供市民自助辦理身份證或護照申請，其後亦可自助站領取新證。



另外，入境處指出，去年高才通計劃有6.2萬宗申請，近5萬宗獲批，而今年1月已有4800宗申請，有4700多宗獲批。



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入境處處長郭俊峯今日（8日）舉行年結記者會，入境處將於今年3月起，陸續由灣仔入境處大樓搬遷至將軍澳新總部，預計6月11日正式投入服務，市民即日起可於入境處網頁預約將軍澳辦事處服務，而觀塘辦事處的最後工作日為6月8日，入境處將公布領證安排。

可於辦公時間以外領證

將軍澳總部新增婚姻登記及出生登記服務，並增設「全新自助服務站」，分別提供「申請個人證件服務」及「領取個人證件服務」，市民可在換領身份證時，以全自助形式遞交申請，亦可「一站式」同時遞交香港特區護照的申請；市民亦可以全自助形式領取身份證和香港特區護照，適用於辦公時間以外。

高才通逾6萬宗申請 5萬多宗獲批

2023年入境處收到22萬宗各項人才入境計劃申請，有13.5萬獲批，當中高才通有6.2萬宗，近5萬宗獲批，截止今年1月高才通有4800宗申請，有4700多宗獲批，所有人才計劃有約9萬人才已抵港。入境處今年會推出新資本投資者入境計劃及職專畢業生留港計劃。

郭俊峯表示，高才通有數千宗申請被拒，主要是不能提供證明或誤解申請要求，而不符合資格，他留意到有中介聲稱提供申請服務，他不鼓勵申請人經中介申請，提醒未必一定可行，而申請人其實只需直接經入境處辦理即可。

▼2月8日 入境事務處回顧2023年工作記者會▼



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去年通關接獲145萬宗護照申請破紀錄

全港換證計劃去年3月結束，新智能身份證簽發800萬張，透過換證計劃簽發684萬張。隨着全球通關，入境處去年收到超過145萬宗護照申請，創歷史新高，超過疫情前兩倍，單計去年3月有19.5萬宗申請高峰。

入境處協助在外遇事港人方面，去年錄3035宗求助，大部份涉及境外遺失證件、入院或傷亡，當中以巴衝突收到59名港人求助，所有求助港人安全撤離或回港。入境處計劃今年首季推出1868進階功能，入境處手機APP內增設即時文字通訊服務，微信官方號亦設「1868求助」。